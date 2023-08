Na lange lijdensweg kan Sporting Keiem comfortabel voetballen: Eindelijk kunstgras

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is er uiteindelijk toch van gekomen: voetbalclub Sporting Keiem heeft een kunstgrasveld gekregen. Omdat het terrein in zonevreemd gebied ligt, was het een jarenlange strijd om alles juridisch in orde te krijgen.

Het voetbalveld van Sporting Keiem was jarenlang bekend en berucht in de regio. “Door de vele trainingsuren en wedstrijden werd het grasveld te hoog belast”, weet voorzitter Tony Vandercruysse. “Daardoor ontstond bij zware regenval al vroeg op het seizoen een terrein met weinig gras en vooral veel aarde en modder. “Daardoor had de regen nog meer impact en takelde het terrein nog verder af. Het aanleggen van een drainagesysteem en het aanbrengen van zand waren slechts kortstondige oplossingen.”

Steeds meer jeugd

Het stadsbestuur ging op zoek naar een oplossing. “Sporting Keiem is al jaren een vaste waarde in derde provinciale en speelde zelfs enkele seizoenen in tweede. De voorbije tien jaar is de jeugdwerking sterk gegroeid. Nu zijn meer dan 150 spelers aangesloten bij Sporting Keiem”, aldus schepen Marc De Keyrel (CD&V). “De sportinfrastructuur werd de voorbije zes jaar verbeterd met vier nieuwe kleedkamercontainers, nieuwe lichtpylonen en een nieuw geïsoleerd dak van de kantine. Door intens gebruik wordt ook het natuurgrasveld elk seizoen volledig vernieuwd. Om de kwaliteit van het grasveld te garanderen, is het aantal speeluren per seizoen beperkt tot maximaal 400. Sporting Keiem telt ruim 1.000 speeluren, zodat een kunstgrasveld het enige alternatief was. Een kunstgrasveld kan 1.200 tot 1.500 speeluren aan per seizoen.”

De eerste gesprekken tussen Sporting Keiem en stad Diksmuide werden al gevoerd in 2016. “Toen werd een kunstgrasveld als onmogelijk bestempeld. We kregen te horen dat we daar nooit een vergunning voor zouden krijgen”, aldus voorzitter Vandercruysse. “Maar nadat we in 2018 de titel pakten, wou ik die gesprekken toch weer aanknopen. En sindsdien is onze infrastructuur serieus verbeterd, met het kunstgrasveld nu als kers op de taart. Onze club blijft in ledenaantal groeien en we moesten steeds meer ploegen inschrijven in competitie, waardoor de bezetting steeds moeilijker te regelen viel. Om het terrein zo lang mogelijk te sparen, trainden we zelfs op velden in de buurgemeenten, wat kosten met zich meebracht en daar bovenop ook voor een verlies van inkomsten zorgde, aangezien de kantine niet open was. In de voorbereidingsperiode mochten we geen oefenmatchen organiseren, waardoor we ook daar weer inkomstenverlies hadden.”

Zonevreemde ligging

Toch had de stad al een en ander voorzien in het meerjarenplan. “Zo was in het beleidsplan 2020-2025 de aanleg van een kunstgrasveld in Keiem en op sportsite De Pluimen voor KSV Diksmuide een prioritair actiepunt”, verduidelijkt schepen De Keyrel. “We willen het jeugdvoetbal van beide ploegen een optimale infrastructuur aanbieden. In de gemeenteraad van 2 maart 2020 werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd voor een nieuw kunstgrasveld in Keiem en Diksmuide. Het huidig voetbalcomplex van Sporting Keiem in de Tervaetestraat is echter zonevreemd en ligt volgens het gewestplan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Daardoor was er een omgevingsvergunning nodig, maar het verlenen daarvan was geen evidentie. Bevoegd schepen Marc Deprez heeft na intens overleg met verschillende bevoegde diensten en mensen achter de schermen uiteindelijk toch zijn slag thuisgehaald. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost.”

Al meteen resultaten

Aannemer Sportinfrabouw is op 3 mei gestart met de aanleg van het nieuw kunstgrasveld. Ook nieuwe ballenvangers, voetbaldoelen, dug-outs, draadafsluiting en poorten werden voorzien. De aannemer zorgt gedurende twee jaar voor het groot onderhoud van het nieuw kunstgrasveld. De kostprijs bedraagt 450.383 euro, exclusief btw. Eind juli kon Sporting Keiem zijn eerste officiële wedstrijd op het nieuwe terrein spelen. De officiële opening vindt plaats in september. “We zijn enorm blij met de geleverde inspanningen en beseffen dat het gemeentebestuur een groot bedrag investeerde”, zegt voorzitter Tony Vandercruysse. “We zagen de afgelopen maanden al meteen de resultaten. Nieuwe inschrijvingen, vrijwilligers die zich spontaan aanboden om bij te springen en te helpen, sponsors die uit eigen initiatief contact opnamen om een bord langs het veld te plaatsen… Mensen vertoeven nu eenmaal graag in een omgeving waar het vooruit gaat en waar een positieve energie hangt.” (ACK)