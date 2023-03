Na 17 jaar als trainer-scout van de U15: Coach Rudy Bentheinneemt afscheid van KBVB

Oostendenaar Rudy Benthein (69) zette vrijdag definitief een punt achter zijn activiteiten bij Voetbal Vlaanderen. Bij deze gelegenheid nodigde hij zijn vrienden en collega-trainers uit voor een gezellige receptie en een souper in de kantine van Fusion Academy Oostende, de club waar hij momenteel zijn rijke ervaring ten dienste stelt.

Rudy groeide op in Oostende, sloot op 9-jarige leeftijd aan bij AS Oostende. Hij voetbalde eerst twee seizoenen bij WS Oudenburg en werd later speler en trainer eerste elftal en jeugd bij SV Bredene. In 1995 startte hij bij de KBVB als trainer bij de miniemen, ploeg waarmee hij op 3 mei 1997 kampioen van België werd. In 2000 vertrok hij naar Japan (Shizuoka City Board of Education), waar hij zes jaar actief was, als voetbaltrainer en als leraar Engels. Hij leerde er zijn vrouw Julia kennen. Na Japan functioneerde Rudy als TVJO in Eernegem, Deinze en Oudenaarde en sinds 2022 is hij actief bij Fusion Oostende. Bij Voetbal Vlaanderen werkte hij, van 2006 tot nu, als trainer-scout van de U15. Rudy werkte in het stadhuis van Oostende, eerst in de dienst burgerlijke stand, later bij de dienst communicatie-onthaal, verantwoordelijk voor ceremonies. In 2018 ging Rudy met pensioen. Nu zegt hij nu ook Voetbal Vlaanderen vaarwel. (FRO)