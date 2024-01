Mylan Rooze zit goed bij WS Lauwe: “Blij als ik aan de aftrap kom”

Als WS Lauwe nog kans wil maken op de titel is het zaterdag op leider Diksmuide van moeten. White Star won vorige speeldag met 2-0 van Zedelgem, staat op derde plaats en heeft tien punten achterstand op de IJzerjongens. Voor Lauwe is winnen dan ook een must. Ondanks dat Diksmuide er momenteel bovenuit troont, kijkt de jonge Mylan Rooze optimistisch de wedstrijd tegemoet.

Met Mylan Rooze heeft WS Lauwe opnieuw een jonge talentvolle jeugdspeler uit eigen midden lopen. De 20-jarige Rooze is een lefgozer, bekijkt het leven door een roze bril. Hij leeft zoals hij voetbalt: rechtuit en rechtdoor zonder franjes. Terwijl er velen Diksmuide een maatje te groot vinden voor eerste provinciale, kijkt de Lauwenaar met vertrouwen de topper tegemoet. “Diksmuide zal wel terecht op de eerste plaats prijken”, merkt Mylan Rooze op. “Daarom moeten we zaterdag nog niet met een ei in onze broek aan de aftrap komen. In de heenronde hebben wij de leiders met de kleinste cijfers over onze knie gelegd. We zijn nog steeds de enige ploeg die hen in het verlies konden spelen. Wat toen kon, kan zaterdag ook.”

Aanvaller

“Wij zijn toch ook geen doetjes en we hebben bewezen dat we een aardig stukje kunnen voetballen. Soms vergeten we de geboden kansen af te werken, maar er zijn weinig ploegen die beter voetbal brengen.” Mylan Rooze die vorig seizoen in de ploeg kwam, is in deze competitie volledig opengebloeid. Meestal fungeert hij als linksachter, maar wegens gebrek aan aanvallende flanken, mag hij van T1 Maxim Vandamme de jongste weken zijn aanvallende impulsen botvieren op de linkerflank. “Verdediger of aanvaller, het maakt mij niets uit. Als ik aan de aftrap mag komen, ben ik best tevreden. Ondertussen heb ik geen minuut geaarzeld om bij te tekenen voor volgend seizoen. Of er dan geen interesse was van andere ploegen? Ik zat en zit daar niet op te wachten. Spelen in de ploeg van je eigen gemeente, dat is toch de max”, besluit een lachende Mylan Rooze. (AV)

Zaterdag 13 januari 19 uur: SV Diksmuide-WS Lauwe (Alfons Vandewynckele)