Mylan Rooze (WS Lauwe) is beslissend tegen Diksmuide

WS Lauwe (1ste provinciale) won vorige zondag de topper tegen de ongeslagen medeleider Diksmuide. Lange tijd leek het erop dat de clash tussen beide titelpretendenten op een 0-0 gelijkspel zou uitdraaien. Tot Mylan Rooze in het slot White Star dan toch nog een duur bevochten zege bezorgde.

WS Lauwe stak dit seizoen uitstekend van wal. Pas op de vierde speeldag, op RC Waregem, lieten de jongens van T1 Maxim Vandamme zich verrassen en trokken met de kleinste cijfers aan het kortste eind. Tegen leider Diksmuide kon Lauwe zich geen tweede nederlaag veroorloven. Mylan Roose komt uit de eigen Lauwse jeugd en is niet meer weg te denken uit de ploeg. “Vorig seizoen heb ik mijn kans gekregen en die met beide handen gegrepen”, vertelt Mylan.

“Het is schitterend dat je vanuit de eigen jeugd kan doorbreken naar de eerste ploeg. Jammer dat we vorig seizoen vergaten om de kers op de taart te zetten. Het zou echt schitterend zijn, mocht WS Lauwe weer zijn ding kunnen doen in de nationale reeksen.” (AF)