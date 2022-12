MVC Kapittel ging in de laatste wedstrijd voor de winterstop met 3-6 onderuit tegen GCM 77-92, waardoor het op de vijfde plaats terug te vinden is in de derde reeks van Minivoetbal Rollegem-Kapelle. Op dinsdag 10 januari hervatten ze tegen leider DVV/Vanmarcke. We zien van links naar rechts: Klaas Neyrinck, Hans Detavernier, Kevin Vanhee, Karl Debrabander en Brecht Kerkhof. (JS/foto JS)