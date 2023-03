Amigos komt uit in de vierde reeks van Minivoetbal Rollegem-Kapelle, waar de ploeg op een zesde plaats terug te vinden is. Dinsdag moet MVC Amigos op bezoek bij De Pauw, dat evenveel punten telt. Op de foto herkennen we Jonas Vandenbogaerde, Michael Demeyer, Levi Crombez en Jack Sainsbury. (JS/foto JS)