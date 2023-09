MvK Dibo ‘beste oudste ploeg’ in Brugs minivoetbal

In het minivoetbal in de Kern Brugge wordt straks de nieuwe competitie in vier reeksen op gang getrapt. In de aanloop speelden met Koninklijke MVC Duivelshoek en MvK Dibo twee traditieploegen voor de derde keer tegen elkaar om te zien wie ‘de beste oudste ploeg’ van Brugge is.

Duivelshoek begint als oudste Brugse minivoetbalploeg aan een 52ste seizoen in competitie. MvK Dibo voetbalt straks als tweede oudste team in de hoogste reeks van de Kern Brugge, waar het vorig seizoen vierde werd.

“Er zijn dit jaar nieuwe spelers en ik zou graag eens meedoen voor de titel”, zegt voorzitter Peter De Ruddere. “Bordje Sabine is een ploeg buiten categorie, dus als tweede ben je voor mij ook kampioen. En in het bekertornooi mikken we op een halve finale of misschien wel een finale.”

Het vijftigjarig bestaan van Dibo is iets waarnaar de voorzitter nu al uitkijkt.

“Hopelijk zonder één forfait. In 43 jaar in competitie hebben we dat nog niet moeten doen. En we hebben altijd dezelfde naam behouden. Dankzij trouwe sponsors, zoals nu met Smart Solar Energy, en het familiale aspect binnen het team doen we naast voetballen ook diverse randactiviteiten, zoals een dag naar Wembley, een bezoek aan de Planckaerts, en een jaarlijks viskampioenschap.”

Reservespeler van 75

De prestigewedstrijd zelf eindigde op 2-9 in het voordeel van Dibo.

“Zij hebben tegen honderd procent afgewerkt, wij hadden het zeer moeilijk om te scoren”, zegt Duivelshoek-voorzitter Carlo Hernou. “Met dank aan Belfius Smedenpoort en Valimara in Loppem gaan we in reeks 3 van de Kern voor een plaats bij de eerste vijf en een tweede ronde in de beker.”

“Fabio Vande Rivière gaat een trapje hoger voetballen, Kenneth Cauwels trok naar Dibo, en Pieter Vierstraete is gestopt. Versterking is dus welkom. Zij zijn welkom op zondagmorgen om 9 uur in de Koude Keuken. Er mag zeker aan verjonging worden gedacht. Onze reservespeler en joker Didier De Groote bereikt de kaap van 75 jaar, het wordt dus wellicht zijn laatste seizoen.” (ACR)