MVC IF Assebroeke Brugge C verovert beker in Kern Brugge-Oostkamp

In het minivoetbal zit de competitie in de Kern Brugge-Oostkamp erop. Er werd in vier verschillende reeksen gespeeld. Donderdagavond had in sporthal Koude Keuken in Sint-Andries, bijgewoond door iemand van Voetbal Vlaanderen waar de competitie onder valt, de finale van de bekercompetitie plaats. Er namen in totaal zo’n vijftig ploegen aan deel.

Assebroeke Brugge C, dat vijfde eindigde in reeks 3 van de kerncompetitie, versloeg in de halve finales ’t Comptoirtje met 11-7 terwijl Ploeg van ’t Stad MVC De Aftrappers klopte met 3-9. In de finale was Assebroeke uiteindelijk met een doelpunt verschil beter dan Ploeg van ’t Stad, dat in de competitie 5de werd in reeks 1. Het werd 7-6.

In de kerncompetitie zelf zijn ook de kampioenen van dit seizoen bekend. MVC Bordje Sabine (reeks 1), MVC Lympio (reeks 2), Bocca met Spek (reeks 3) en MVC Soulbar Parazzar (reeks 4). (ACR)