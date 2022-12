MVC Frietelientje is nieuw in de kern Jabbeke-Varsenare: “We voetballen voor het plezier”

MVC Frietelientje is een nieuwe ploeg in de minivoetbalcompetitie van de kern Jabbeke-Varsenare voor dertigers.

“Het was in aanloop vooral de betrachting om met de vrienden samen iets te vinden waarin we de komende jaren in verder kunnen.” Een groep vrienden is op het idee gekomen om met Frietelientje een minivoetbalploeg te lanceren binnen de kern Jabbeke-Varsenare en begon op die manier als een nieuwkomer aan de huidige competitie.

“We speelden reeds met enkele kameraden in vriendschapsverband op dinsdag in Oudenburg. Er volgde in mei een toernooi in De Haan. Dat ging vrij vlot tegen toch wel goede ploegen”, vertelt Gino Declerck. “We kwamen toen tot het besef dat we competitief genoeg waren om in een recreatieve reeks te spelen. Om te zien hoe we daarin konden presteren. En er kwamen ondertussen ook wat spelers bij.”

We zijn al tevreden dat we niet echt onderin bengelen

MVC Frietelientje is actief in de reeks voor dertigers. Er mogen tevens één of twee twintigers op het scheidsrechtersblad staan. De ploeg speelde dinsdag in de sporthal van Jabbeke z’n twaalfde match en won met 8-4 tegen De Toogplakker. Men staat nu als een middenmoter geklasseerd. “Een doelstelling of een ambitie hebben we niet. We zijn een groep vrienden die voor het plezier voetbalt”, pikt Gianni Bucciarelli als aanvoerder in.

Leerproces

“We zijn al tevreden dat we niet echt onderin bengelen. Tactisch kunnen we nog verbeteren. We kunnen met zijn allen voetballen, maar hoe het minivoetbalspel precies in elkaar steekt of om de tegenstander op het verkeerde been te zetten, is voor ons een leerproces.”

Het merendeel van de spelers van Frietelientje komt uit het veldvoetbal en is ondertussen al vijf jaar of langer gestopt. De reeks waarin ze spelen bevalt hen wel. “Veel teams vormen een goede mix van spelers die het minivoetbal al jaren onder de knie hebben tot zij die nog enige ervaring kunnen opdoen. Wij gaan het alvast niet hogerop zoeken.” (ACR)