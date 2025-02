Motor SV Moorslede komt niet op gang: “Op De Ruiter is het stilaan van moeten”

Tweedeprovincialer SV Moorslede blijft voorlopig onder de verwachtingen. Na driekwart competitie staat het team van coach Bart Vanhal maar 13de. Ook vorig weekend beet men bij KFC Aalbeke Sport A in het zand (2-1). De ontgoocheling over het resultaat was achteraf bijzonder groot.

Casey Devolder: “Er zat echt veel meer in dan dit verlies. De tegenstander was voetballend wel beter maar wij zetten daar een goed blok tegenover. Aan hun doelpunten zijn ze uiteindelijk geraakt door eerst een duidelijke fout, het tweede was een grove offside. Onze aansluitingstreffer viel veel te laat om nog te kunnen reageren. En daardoor blijven we bengelen in die duivelse rechterkolom als 13de. Deze positie hebben we vooral te danken aan de vele tegenslagen. Elke week zit er wel iets tegen. Moorsele bijvoorbeeld scoorde tegen ons aan 100 procent terwijl Aalbeke nu door twee scheidsrechterlijke fouten aan een zege geraakte.”

Transfers

En nu is er de derby op KSV De Ruiter? “Zonder rancunes maar die match moeten we absoluut winnen, anders staan we volledig in de degradatiezone en is het alle hens aan dek. De heenmatch hebben we trouwens met 1-2 verloren maar dat kwam door een gebrekkige afwerking. Er is dus nog iets recht te zetten tegen De Ruiter.”

Ondertussen is de sportieve cel volop bezig met inkomende transfers. Er zijn nu al 5 nieuwkomers met Victor Landuyt (Zonnebeke), Jason Leuridant en Tom Donckels (Geluveld), Thomas Theirlynck (Westhoek) en Emile Degruytere (Oostnieuwkerke). “De basis van onze huidige kern blijft, mezelf incluis. De sportieve cel kon dus gericht versterken op posities.”

“Voor mezelf zal het wel leuk zijn om weer met enkele jongens te kunnen spelen met een Westrozebeeks verleden. Blijkbaar gaf ik dit seizoen de aanzet, nu volgen er nog door de positieve geluiden”, besluit de 26-jarige rechtsvoor, die beroepshalve actief is als sanitairman/elektricien. (SBR)

Zondag 2 februari om 15 uur: KSV De Ruiter – SV Moorslede.