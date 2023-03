Montreal Sport hoopt op stek in nationale: “We moeten vijf finales lang op ons sterkst staan”

In de Vlaamse competitie van het zaalvoetbal blijft het spannend. Het Brugse Montreal Sport verloor vrijdag in Varsenare van SLM Leuven met 3-4. De andere ploeg uit die stad, Centraal B, won en komt zo op gelijke hoogte met de eerste ploeg van ZC Brugge.

“We hebben een smalle kern met wekelijks vier dezelfde spelers en dat weegt stilaan door. Ik wil het niet als excuus inroepen”, vertelt ZC-bezieler Nic Van Belle, “maar uitgerekend nu konden we géén extra beroep op ervaren spelers doen. De beloftevolle jongeren deden hun best, maar betalen nog leergeld op dit niveau.” Toen we van 0-2 terugkwamen moesten we onze tegenstander bij het nekvel grijpen. Maar we misten ook de fysieke kracht.”

Niets te verliezen

Bij aanvang van het seizoen wilde Montreal Sport een plaats in de linkerkolom. We staan nu al weken bovenin en eigenlijk is er in onze reeks geen uitgesproken favoriet. De ploegen zijn elkaar waard.”

“Bij ons is het een blok en op een bepaald moment was er wat druk. Ik heb de spelers dan gezegd dat we niets te verliezen hebben. Uiteraard hopen we op die kers op de taart. We staan daar nu en we gaan er voor. Dat is ook wat de spelers willen.” Er zijn twee ploegen die kunnen promoveren. Montreal Sport ontvangt thuis de komende weken rechtstreekse tegenstanders.

“Leuven Centraal B kan sowieso niet promoveren. Zij hebben al een team in derde nationale. Zij zijn nog bij ons te gast, net als Betekom, Halle en De Plakkers. Dit worden voor ons vijf finales. We moeten proberen in die wedstrijden zo veel mogelijk op ons sterkst te staan.” (ACR)