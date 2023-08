Moedige Kerels scoren punten bij Red Army en treffen nu STVV in eerste thuismatch

Neen, ze waren er in de tribune niet helemaal gerust in, dat ze met een afgeroomde ploeg op de eerste speeldag al meteen het ambitieuze AA Gent in de ogen moesten kijken. Maar uiteindelijk leverden de Kerels in de Ghelamco Arena een heel verdienstelijke prestatie. In het vooruitzicht van de eerste thuiswedstrijd: een stand van zaken.

Ondanks de nederlaag keerde KV Kortrijk zondag met een goed gevoel huiswaarts. Volgens de prognoses riskeerde het als ‘degradatiekandidaat’ met haar en huid opgevreten te worden door het aanvallende geweld van ‘titelkandidaat’ AA Gent – Orban en Cuypers! Maar dat gebeurde niet. Tot het einde behielden de Kerels zelfs uitzicht op een gelijkspel.

Zij gaven de Buffalo’s de punten inderdaad niet cadeau, zoals Sporza.be titelde, maar toch deze kanttekening: ze deden hen wel het eerste doelpunt cadeau. Radovanovic werkte toen een ongevaarlijke, mislukte flankvoorzet knullig in eigen doel (1-1). Kort daarvoor was KVK op voorsprong gekomen via een splijtende dubbelpass door het centrum tussen Kadri en Bruno (0-1). Zo legde het in de Ghelamco Arena wel meer mooie patronen op de mat. Ook het tweede KVK-doelpunt (3-2) mocht gezien zijn: De Neve trapte vanaf links een voorzet – op zijn Kristof D’haenes – en Avenatti kopte die heerlijk binnen. De Kerels verloren omdat ze zelf drie doelpunten slikten: het tweede was een kopbal op een hoekschop (2-1), het derde was het gevolg van een counter na een hoekschop in hun voordeel (3-1). In het vooruitzicht van de thuiswedstrijd tegen STVV van zondagavond kunnen daar alvast lessen uit getrokken worden.

Punten scoorde KVK wel bij zijn supporters, die lieten horen dat ze de prestatie, de strijd- en weerbaarheid apprecieerden. Dat is niet vanzelfsprekend na een nederlaag (en na de voorbije bewogen maanden). Opvallend: er werden nu al meer abonnementen verkocht dan vorig seizoen op hetzelfde moment.

Wat supporters ongetwijfeld ook op prijs stellen, is het debuut van twee jongens uit de eigen opleiding: Lars Montegnies (17) begon aan de wedstrijd en Massimo Decoene (19) viel in. Op de bank zat met Ebbe De Vlaeminck ook nog een doelman van zeventien jaar.

NOOD AAN VERSTERKING

Dat dit KV Kortrijk als degradatiekandidaat wordt neergezet, is geen verrassing. Vorig seizoen slaagde het er pas op de 32ste speeldag in zich te redden (met zijn derde hoofdcoach). Dat het zich in tegenstelling tot KV Oostende en Zulte Waregem wel van het behoud kon verzekeren, werd toen toegeschreven aan de extra kwaliteit in elke linie: Watanabe, Kadri en Selemani. Intussen werden twee van die drie sleutelspelers te gelde gemaakt: Watanabe aan AA Gent voor 3,5 miljoen euro en Selemani voor 1,5 miljoen aan Al-Hazem SC. Alleen Kadri is er nu nog – en hij is de nieuwe aanvoerder. Wie hem wil, zal de juiste prijs moeten betalen en die zal niet lager zijn dan de 8 miljoen euro die de verkoop van Moffi aan FC Lorient drie jaar geleden opleverde.

Tegenover de aderlating Watanabe & Selemani staat dat KVK tijdens de voorbereiding alleen maar twee huurspelers van negentien jaar kon halen: centrale verdediger Wasinski van Charleroi, die ook vorig seizoen na de winterstop al werd gehuurd; en Audoor, centrale middenvelder van Club Brugge. Challouk keerde terug van een uitleenbeurt aan RWDM en Radovanovic van een uitleenbeurt aan Austin.

In de centrale as is er in elke linie nog nood aan extra kwaliteit: een centrale verdediger, een controlerende middenvelder en een met targetman Avenatti complementaire spits. Met de Roemeense international Raul Oprut (25) van FC Hermannstadt werd deze week alvast al een vervanger voor de om medische redenen met profvoetbal gestopte aanvoerder en linksback D’haene aangetrokken. Net voor het afsluiten van deze krant raakte bekend dat KVK met zijn zusterclub Cardiff City een overeenkomst bereikt had over de huur van de 21-jarige aanvaller Isaak Davies.

Na het vertrek van Deman (Beveren) en Ilic (Colorado Rapids) is KVK ook nog op zoek naar een extra doelman. Bovendien staat eerste doelman Vandenberghe in de belangstelling van Antwerp, waar keeperstrainer Brian Vandenbussche hem hoog inschat sinds hij bij Deinze met hem werkte.

FINANCIELE MARGE

Edward Still, de nieuwe coach, blijft rustig onder de omstandigheden en de prognoses. Hij weet: de toekomst creëer je zelf, samen, dag na dag. Daarvoor rekent hij ook op de sportieve cel van de club. Zoals hij het hier onlangs zei: “KV Kortrijk heeft altijd al goeie spelers weten te vinden.”

Bovendien – niet te vergeten: er is geld. De verkoop van Watanabe, Selemani, Ilic, Sissoko en Badamosi leverde meer dan 7 miljoen euro op. Plus het percentage op de doorverkoop van Moffi van Lorient aan Nice voor 22,5 miljoen euro. Dat hoeft natuurlijk niets te veranderen aan de strategie die KVK al jaren hanteert: als een goede huisvader elke euro twee keer omdraaien alvorens hem uit te geven. Maar er is nu toch iets meer mogelijk?

Feit is wel dat het almaar moeilijker wordt om in traditionele rekruteringsgebieden van KVK als de Balkan goeie spelers voor een prikje weg te halen. Handicap blijft ook dat er pas in juli, enkele weken voor de competitiestart, beslissingen zijn kunnen genomen worden over de investering in nieuwe spelers omdat Vincent Tan en Ken Choo ervan overtuigd waren dat de club zou worden overgenomen door de Kaminski Group. Zoals geweten liep dat hele overnameproces met een sisser af. Daardoor werd er naast enkele opportuniteiten gegrepen.

Het is nu wachten tot de prijzen zakken. Dat verschijnsel doet zich voor wanneer de sluiting van de transfermarkt nadert, omdat clubs die van spelers af willen en/of geld nodig hebben dan toegeeflijker worden om niet met die spelers en hun loonlast te blijven zitten. Tot dan is het uitkijken tot wat het huidige, nog verder uit te bouwen en uit te balanceren KV Kortrijk onder leiding de vernieuwde technische staf in staat is.

(Christian Vandenabeele)

KV Kortrijk – Sint-Truidense V.V.: zondag 6 augustus om 19.15 uur.