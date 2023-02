Moedig Club Brugge met 0-2 onderuit in heenwedstrijd Champions League

Een verdienstelijk Club Brugge onderging thuis de wet van de sterkste tegen Benfica. Na een prima start van de thuisploeg nam Benfica geleidelijk aan het commando over. Brugge opende de score met een kopbalgoal van Odoi, maar die werd afgekeurd. Een strafschop van João Mario gaf de Portugezen de voorsprong en in de slotfase zorgde de ingevallen Neres voor een prima uitgangspositie.

Voetbalcoaches lijken altijd wel een ‘specialleke’ uit hun hoed te willen toveren bij belangrijke wedstrijden. Geen Rits of Nielsen op de zes, maar wel Odoi. Een verrassende keuze die al snel slecht kon uitdraaien. Een paar keer verkeerd doordekken en al binnen het openingskwartier een geel karton achter zijn naam. Voorin geen Yaremchuk tegen zijn ex-ploeg, Lang kreeg een vrije rol en die vulde hij met verve in. De dribbelvaardige Nederlander bracht de Portugese defensie meermaals in verlegenheid.

Goal Odoi afgekeurd

Odoi opende de score voor Club, maar de lijnrechter en de VAR zagen buitenspel. © Belga

De sfeer op Jan Breydel was nog eens zoals vanouds, met veel gezang vanop de tribunes. Al had dat ook te maken met de aanwezigheid van erg veel Portugezen in het stadion. Niet enkel het uitvak zat vol, in totaal zaten meer dan 3.000 Portugezen verspreid over heel het stadion. De stewards hadden hun handen vol met kleine akkefietjes te blussen.

Op het veld begon Brugge het best aan de partij, gedurende twintig minuten waren ze de evenknie van de Portugezen. Vervolgens kwam de snelheid van uitvoering en de technische suprematie van Benfica meer naar boven.

Brugge hapte naar adem, maar versaagde niet. Antonio Silva, pas 19 maar nu al erg matuur in de defensie -onthoud die naam- kopte van dichtbij over. Naamgenoot Rafa Silva raakte van dichtbij de buitenkant van de paal. Op slag van rust een halve minuut lang euforie toen Odoi de score opende, maar de lijnrechter en de VAR zagen buitenspel. De Belgische VAR mag gerust een voorbeeld nemen aan de snelheid van de dienst. Club Brugge met een bemoedigende 0-0 de kleedkamer binnen.

Terugwedstrijd overbodig

Daarna een sisser om de tweede helft te starten. Hendry met een onnodige tik op Ramos en de bal op de stip. João Mario lukte via de handen van Mignolet én de onderkant lat de openingstreffer.

Daarna kabbelde de partij verder. Brugge probeerde wel, maar was voorin onmondig. Benfica liet een paar keer na om een tegenaanval slimmer uit te spelen. Ook de inbreng van Nielsen en Jutgla zorgden niet voor de kentering.

In de slotfase maakte de ingevallen Neres de terugwedstrijd eigenlijk al overbodig: 0-2. Een verdienstelijk Club Brugge werd op hun waarde geklopt, het is geen schande om van dit Benfica te verliezen. Eerder dit seizoen voltrok er zich een half mirakel na de 0-4 zege op Porto. Brugge zal opnieuw een serieuze stunt nodig hebben op het Iberisch schiereiland om de volgende ronde toch nog te behalen.