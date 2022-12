Miron Muslic zet Cercle op scherp voor deel twee van het seizoen

Het WK in Qatar zit erop en zo gaat alle aandacht opnieuw naar de vaderlandse competitie. Cercle Brugge begon ruim een week na de laatste competitiematch (0-1 winst op STVV) met vertrouwen aan de voorbereiding op het vervolg van het huidige voetbalseizoen alsook richting de achtste finales van de Croky Cup, dinsdagavond bij KAA Gent. “We nemen die bekercompetitie zeer serieus”, klinkt de trainer van groen-zwart. “Het is belangrijk zowel voor Cercle als voor onze fans. We werden beloond met die mooie affiche en we kijken er echt naar uit.”

Miron Muslic genoot na de laatste competitiematch in zijn thuisland Oostenrijk van de vrije dagen met zijn familie, alsook om de batterijen weer op te laden. Hij volgde evenzeer het WK met veel plezier, met als apotheose de eindstrijd tussen Frankrijk en Argentinië. “Het was misschien de beste finale ooit. Het leek wel een script voor een Hollywoodfilm of zelfs meer. Ik kreeg er maar niet genoeg van, met Argentinië als verdiende wereldkampioen.”

De trainer van Cercle beschikt ondertussen opnieuw over de nodige energie binnen een goede sfeer om de tweede seizoenshelft aan te vatten. “De voorbije drie, vier weken hebben we een goede voorbereiding achter de rug, met een knappe en sterke stage in Spanje gevolgd door een goede oefenmatch tegen Kortrijk waarin alle spelers voldoende speelminuten kregen. Jammerlijk moesten we door het weer van de voorbije week de oefenmatch in het Nederlandse Waalwijk afzeggen en konden wij niet op ons bevroren trainingsveld en moesten we naar Oostkamp uitwijken.”

Kentering tegen KAA Gent

Muslic verlengde onlangs zijn contract bij Cercle waarmee hij in acht wedstrijden slechts één keer verloor, op Union. Met 19 op 24 maakte de Vereniging een sprong naar de negende plek in het klassement. Die goede reeks werd overigens door Muslic ingezet met een 3-4 op het veld van KAA Gent, de tegenstander van dinsdagavond in de Croky Cup. “We zitten op het juiste pad. Dat is het belangrijkste. Onze manier van voetballen is duidelijk. De spelers weten wat ze op hun positie moeten doen en wat hun verantwoordelijkheden zijn”, benadrukt hij. “Dat willen we doorzetten. Ons doel blijft hetzelfde: het jongste team in België verder ontwikkelen en uit de gevarenzone blijven. Het is een nieuw begin, met een start vanaf nul. Sinds ons winst daar maakte Gent een enorme stap voorwaarts. Zij hebben zich voldoende bewezen, met een structuur zowel defensief als offensief met onder andere Cuypers en Hong. Het wordt een uitdaging en die hebben we nodig.”

Jesper Daland trainde vorige week in Spanje mee met eigenaar AS Monaco en speelde met hen een uur in een oefenmatch tegen Inter Milaan (1-1). De Noorse verdediger liep er stage, omwille van de synergie die er bestaat tussen beide ploegen en ook omdat onder andere Axel Disasi deel uitmaakte van de vicewereldkampioen. Daland sloot ondertussen weer aan bij de groep in Brugge. Over een eventuele uitleenbeurt aan de ploeg van Philippe Clement is Muslic duidelijk. “Jesper ligt nog onder contract en maakt deel uit van het huidige Cercle. Hij zal er voor ons zijn in Gent, alsook de weken, maanden erna rekenen we op hem.”

De spelersgroep traint verder tijdens de jaarwisseling, met uitzondering van de feestdagen waar men één en of twee dagen vrijaf krijgt. Ayase Ueda, terug van het WK met Japan, staat volgens zijn trainer scherper dan ooit en krijgt na de match op KV Mechelen van vrijdagavond zoals met Cercle afgesproken, en net als de WK-gangers van AS Monaco, een week vakantie. (ACR)