Miron Muslic blijft langer bij Cercle Brugge

Miron Muslic heeft als trainer van Cercle Brugge zijn contract verlengd tot midden 2024. Dit gebeurde reeds voor het afreizen op oefenstage naar Spanje waar groen-zwart tot zondag in Benidorm te gast is. Cercle maakte het nieuws nu officieel bekend.

De 40-jarige Bosnische-Oostenrijker Miron Muslic fungeerde sedert oktober vorig jaar als assistent. Eerst van Yves Vanderhaeghe, daarna van Dominik Thalhammer. Toen die laatste halfweg september na tegenvallende resultaten werd ontslagen, nam Muslic het over. En met succes. Er volgde een kwalificatie voor de volgende ronde in de Croky Cup, volgende maand op bezoek bij KAA Gent. Meer nog, in de competitie zorgde Muslic dat z’n team een 19 op 24 bij elkaar voetbalde. Enkel Union (20) en Genk met 24 punten deden beter. Groen-zwart stond na de laatste acht matchen ook derde voor wat betreft het aantal gemaakte goals. Deze indrukwekkende cijfers zorgden voor een plaats in de linkerhelft van het klassement.

Miron Muslic volgt de visie van de technisch directeur Carlos Avina: pressing en counterpressing, gezond agressief en hoog verdedigend. Hij brengt dat, samen met zijn volledige technische staf, bijzonder goed naar de groep over én met resultaat. Hij is een trainer met temperament, maar vriendelijk en zeer attent. Als coach brengt hij de energie, het leiderschap, de persoonlijkheid en de kwaliteiten of wat de jonge groep nodig heeft. Hij krijgt nu dus nog meer de tijd om zich binnen de groep nog meer te profileren. (ACR)