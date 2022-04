Minivoetbaltak SK Roeselare-Daisel houdt ermee op

Het deed al een tijdje de ronde, maar het is nu ook officieel. De drie seniorenploegen van het Roeselaars-Daiselse minivoetbal houden er na dit seizoen mee op.

De twee partijen – het hoofdbestuur van de wit-zwarten en de verantwoordelijken van de minivoetbaltak – halen daarbij een eerder stroeve verstandhouding aan als de voornaamste reden achter deze beslissing.

“Eigenlijk is het in geen van de twee richtingen echt geworden zoals we gewild hadden”, klinkt het bij enkele bestuursleden van de beide ploegen. “We willen in het minivoetbal graag nog het seizoen uitdoen met onze verschillende jeugd- en seniorenteams, maar daarna gaat de stekker er definitief uit.”

Nieuw stamnummer

Om de vele jeugdspelertjes van de minivoetbalwerking hierna niet aan hun lot over te laten, spelen enkele (jeugd)trainers van de club wel met het idee om volgend seizoen onder een nieuw stamnummer van start te gaan. Deze nieuwe, nog op te richten club, zou in dat geval ook in de Daiselse Sportskeure blijven spelen. In de eerste, derde en vierde klasse van het minivoetbal staan SKRD A, B en C momenteel op een zevende, twaalfde en een gedeelde elfde plaats. (SBE)