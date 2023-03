Minivoetbalploeg IF Assebroeke kan opnieuw promoveren

In tweede nationale van het minivoetbal heeft leider IF Assebroeke Brugge nog geen enkel punt verloren. Vrijdag 3 maart speelt men op bezoek bij Opel Haeck Drongen B met de titel als inzet.

Assebroeke begon zoals bekend in het zaalvoetbal en speelde tot men eerste nationale bereikte zo goed als elk jaar kampioen. Twee seizoenen terug besloot men naar de minivoetbalcompetitie over te stappen. Na een jaar minivoetbal en een promotie naar tweede nationale ging men in zee met Montreal Brugge. Het werd IF Assebroeke Brugge. De doelstelling voor dit seizoen was duidelijk: promoveren en liefst door kampioen te spelen. En dat kan door vrijdagavond te winnen bij eerste achtervolger Drongen B. “Hun eerste ploeg staat op een plaats voor de play-offs in eerste nationale. Het wordt dus geen gemakkelijke wedstrijd”, weet Steve Matthys. “Er mogen twee spelers uit het eerste team meedoen, maar ik verwacht dit niet omdat ze voorheen zelf een match spelen. Plus, Drongen kan in onze reeks niet promoveren, omdat ze al op het hoogste niveau voetballen.”

Champagne

De boodschap om te promoveren, is door de huidige spelersgroep van Assebroeke alvast goed begrepen. “De ploeg bestaat nog grotendeels uit jongens die met ons uit het zaalvoetbal zijn meegekomen, zoals Darco Masselus en de broers Longueville. Daar is met Kevin Deprest een van hun schoonbroers bijgekomen. Jeffrey Corcelis was een nieuwkomer voor onze tweede ploeg. Hij zette een stapje hoger en doet dat bijzonder goed.” Bij Assebroeke nemen ze de champagne alvast mee richting Drongen. “Mochten we winnen, zullen we uiteraard bijzonder tevreden zijn. Een echte kampioenenviering komt er dan nadien naar aanleiding van een thuiswedstrijd, als alle spelers erbij kunnen zijn, want dat is niet altijd even gemakkelijk”, besluit Steve Matthys. (ACR)