Minivoetbalcompetitie Rollegem-Kapelle bestaat vijftig jaar: “Van expo tot verrassingsreis”

Het vijftigste minivoetbalseizoen in Rollegem-Kapelle is officieel gestart. Het bestuur van de competitie laat die vijftigste verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Gedurende het seizoen is er vanalles te doen.

Met meer dan 300 minivoetballers, vijftig ploegen en een competitie gespreid over dertig weken, is de minivoetbalcompetitie in Rollegem-Kapelle uitgegroeid tot een vaste waarde. Huidige bestuursleden Gerard Lezy, Victor Vandenbroucke, Hendrik Vandromme en Johan Vandromme stonden in 1974 mee aan de wieg van het sportieve gebeuren. Ook Martin Deleu, Christine Clarysse, Johan Baekelandt, Ronuwald Decroubele, Rudy Laflere en Nico Dupulthuys hebben inmiddels al vele jaren als bestuurslid op de teller. “We zijn het vijftigste seizoen gestart met een nieuw duo. Fré Dcaluwe en Kurt Deblauwe zullen de scheidsrechters opleiden, rekruteren en evalueren. Met deze twee nieuwe krachten zetten we de verjonging binnen ons bestuur verder. Met Koen Vandromme, Bram Vandromme, Bert Bucket, Robbe Naessens en Jens Vandromme waren er al enkele versterkingen in het recente verleden”, aldus communicatieverantwoordelijke Hendrik Vandromme.

50 uren-tornooi

Naast de wekelijkse wedstrijden plant het bestuur ook verschillende activiteiten om het vijftigjarig bestaan van de competitie in de kijker te zetten. Daarvoor kan het ook rekenen op de hulp van de heemkundige kring. Die vereniging organiseert op 28 en 29 oktober namelijk een fototentoonstelling in De Kobbe, waarin 50 jaar minivoetbal wordt belicht. Naar aanleiding van die tentoonstelling wordt er ook een brochure vol weetjes uitgegeven.

“Daarnaast hebben we ook plannen om in de krokusvakantie van 2024 een 50-urentoernooi te organiseren. We kijken natuurlijk ook erg uit naar de officiële viering en huldiging op zondag 17 maart.”, aldus Hendrik. Op 8 juni 2024 is er een verrassingsreis voor alle bestuursleden en scheidsrechters. “Ook op onze website www.minivoetbalrk.com keren we wat terug in de tijd. Bezoekers zullen er heel wat gegevens vinden over de voorbije 50 jaar.”

Geschiedenis

De voetbalcompetitie in Rollegem-Kapelle startte in 1974 met 12 ploegen. Het gemeentepersoneel van Ingelmunster was de eerste niet-Ledegemse ploeg die mee kwam voetballen. In 1980 waren er al vijftig ploegen. “Het aantal bleef jarenlang schommelen tussen de 40 en 60. In 2013 kenden we een maximum van 70 deelnemende ploegen”, aldus Hendrik. De voorbije jaren wordt het aantal deelnemende ploegen op 50 gehouden. “Dit door het beperkt aantal beschikbare sporthaluren.” Verschillende ploegen komen uit de gemeente zelf, maar ook minivoetballers uit andere steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen doen mee. “De deelgemeenten van Ledegem en van Wevelgem leveren ieder jaar meer dan de helft van de deelnemers.”

Warme oproep

Inmiddels wisten de bestuursleden van de minivoetbalcompetitie al heel wat informatie over het verleden te verzamelen. “Toch zijn er nog enkele hiaten in onze lijsten. Zo zoeken we nog naar foto’s, filmpjes, anekdotes en vooral naar de eindrangschikkingen van de seizoenen 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014 en 2015-2016.”

Wie het bestuur kan helpen kan mailen naar info@minivoetbalrk.com of bellen naar het nummer 0475 40 62 79. Ook wie interesse heeft om scheidsrechter te worden kan via deze weg contact opnemen.