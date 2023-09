Minivoetbalclub Assebroeke debuteert in eerste nationale

Het eerste team van IF Assebroeke Brugge promoveerde dit seizoen naar eerste nationale van het minivoetbal. De tweede ploeg is nieuw en gaat in derde nationale aan de slag, terwijl de jeugd naast de bestaande werking logistieke ondersteuning biedt aan een jong team van Cercle Brugge.

De eerste ploeg van IF Assebroeke Brugge kan rekenen op de groep die vorig seizoen de promotie afdwong. “De huidige kern is voldoende, met eventueel Diego Dewilde als een optie. Als we voltallig zijn, met de medewerking van het veldvoetbal en zonder al te veel blessures willen we toch de eerste helft van het klassement ambiëren, met zelfs oog op de play-offs”, klinkt Steve Matthys. “We hopen ook op Laurenz Simoens als hij geen verplichtingen heeft met Moeskroen.” Assebroeke had vorig seizoen met Jasper Schotte en Birger Longueville als coaches slechts één verliespunt. “Zij blijven aan het roer. Hopelijk geraken we ook in de Beker van België verder. Vrijdag gaan we in de eerste ronde naar Huize Appels dat naar tweede zakte. Meteen een goede waardemeter. De week nadien gaat het naar kampioen Opel Haeck Drongen. Er volgen dan twee thuismatchen. Tegen eind deze maand weten we waar we staan.”

Rotatie

De tweede ploeg in derde nationale zijn allen nieuwe gezichten, onder leiding van Christof Vanderspurt. “Het mooie is dat zij dezelfde avond tegen veel dezelfde clubs spelen als wij. Zo’n zeven matchen.” Verder is Jan Herreman verantwoordelijk voor de jeugd, met vijf ploegen in competitie en techniektraining U9. “We gaan ook samenwerken met de jeugd van Cercle Brugge. Zij brengen in competitie een team bij de U13 tussen de lijnen met de bedoeling om hun techniek beter te maken. Ze spelen met spelers van U11 en U12, zij het telkens met een rotatie en wij gaan dat logistiek ondersteunen, in Sport Vlaanderen Brugge, onder hetzelfde stramien van ons. Het is ook de bedoeling van gezamenlijk tornooien te doen.” (ACR)