Minister Verlinden gaf aftrap van G-voetbalwedstrijd in Kortrijk

Zondagvoormiddag speelde G-Voetbal Kortrijk tegen KV Oostende op sportcampus Lange Munte, ze wonnen met 6-5. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en ‘Familie’-acteur Peter Bulckaen gaven de aftrap.

“Aangezien ik dit weekend in West-Vlaanderen was, was dat een prima gelegenheid om eindelijk eens langs te komen. Het was leuk om de aftrap te geven op deze mooie sportlocatie. De spelers waren enthousiast en toch ook een beetje zenuwachtig voor de match”, glimlacht Annelies. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat zij kunnen deel uitmaken van een sportploeg.” Ook Peter is fan van G-sportinitiatieven en zette vorig jaar zijn schouders mee onder het project van Turnkring Vlamertinge. De turnvereniging zette een crowdfunding op poten om een zaal voor G-sporters te bouwen en maakte daarvoor een promotiefilmpje met Peter. “Het enthousiasme en de passie van die gasten zijn prachtig om te zien. Dan weet je onmiddellijk waarom je het doet.” Sebastien Maes (33) speelt al een jaar bij G-Voetbal Kortrijk. “Of we nu wonnen of verloren, het gaat voor mij eerder om de sport en het belang dat iedereen kan voetballen of een sport beoefenen. Uiteraard zijn we ook wel competitief, dus winnen was mooi meegenomen (lacht).”

Woensdag 15 februari om 19 uur staat het gratis evenement ‘Avond van de G-Sport’ gepland te VIVES Kortrijk. “We willen met dergelijke avonden de G-sport belichten in haar totaliteit. Het is belangrijk dat er voor mensen met een beperking voldoende aanbod is en er meer synergie is tussen de sportclubs”, vertelt bezieler en coach Dave Vanhoutte. Sportverslaggever Sammy Neyrinck en tv-persoonlijkheid Evy Gruyaert nemen de presentatie voor zich en gaan met een aantal prominente gasten in gesprek over de toekomst van de G-sport. Aansluitende volgt een receptie. Inschrijven kan via https://www.gvoetbalkortrijk.be/avondvandegsport.