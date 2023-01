Mini Ingelmunster: White-Red

Nieuw in de Ingelmunsterse minivoetbalcompetitie is de Poolse formatie White-Red. “We kunnen rekenen op goede sponsors zoals Malinka, een Poolse winkel in Waregem, Alumac uit Ingelmunster en bouwbedrijf AOP uit Bredene”, aldus Mateusz Ragan. Het team beschikt over 15 spelers. “Maar omdat de meesten in een ploegensysteem werken, is de wekelijkse samenstelling vaak moeilijk.” We zien Piotr Gac, Kamil Mazur, Mateusz Ragan, Krzysiek Cimcioch en Michal Kibitlewski. (foto CLY)