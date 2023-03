Team Scouts is één van de oudste ploegen in de Ingelmunsterse minivoetbalcompetitie. Dit seizoen was het de ambitie om de bekerfinale te spelen en het de topploegen in de B-reeks moeilijk te maken. Boven zien we Wout Verscheure, Arthur Vandeputte en Samuel Veys. Onder herkennen we Roel Velghe, Benjamin Rodenbach en Wies Verscheure. (CLY/foto CLY)