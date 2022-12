MVC Kristof Naert is momenteel de leider in het Ingelmunsterse minivoetbal. Het team organiseert op donderdag 29 en vrijdag 30 december een zaalvoetbaltornooi dat aan zijn tiende editie toe is.

We zien bovenaan v.l.n.r.: Bart Syx, Gillian Carrein, Sven Soenens en Pieter Alliet. Onderaan v.l.n.r.: Dieter Coussement, Christophe Crombez, Jan Vankeirsbilck en Geert Vanderplancke.

(CLY)