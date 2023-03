Milan Beuckels (KSV Diksmuide A – 1): “Ik wil met zowel de A- als de B-ploeg de eindronde spelen”

Na het gelijkspel tegen Excelsior Zedelgem blijft KSV Diksmuide achter met één op zes en kregen de eindrondeambities een knauw. Toch blijven de Diksmuidelingen vol in een eindrondeticket geloven.

“Zowel ikzelf als de ploeg blijven in de eindronde geloven”, bevestigt Milan Beuckels, die afgelopen weekend in de slotfase mocht invallen tegen Zedelgem. “Het zou mooi zijn om met onze jonge bende de eindronde te spelen en we zullen daar in de laatste matchen van de reguliere competitie dan ook alles aan doen.”

Speelkansen

De 18-jarige Lombardsijdenaar kreeg de jongste weken via invalbeurten weer een paar keer de kans om zichzelf te bewijzen. “Veel speelminuten heb ik dit seizoen nog niet gekregen, maar ik probeer er wel alles aan te doen om elke kans met beide handen te grijpen. Ik ben best tevreden over mijn prestaties bij zowel de A- als B-ploeg. Natuurlijk wil je altijd meer spelen, maar ik respecteer de keuzes van de coach. De laatste wedstrijden ben ik naar mijn gevoel scherp ingevallen en heb ik er alles aan gedaan om me te tonen.”

“Ik hoop dit seizoen nog zoveel mogelijk speelminuten bij de A-kern te krijgen en ik zal mijn uiterste best doen om zowel met de A- als de B-ploeg een eindrondeticket veilig te stellen. Intussen tekende ik al bij voor volgend seizoen, want ik voel me heel goed in Diksmuide en heb het gevoel dat dit de ploeg is waar ik me het best kan ontwikkelen. Elke training leer ik bij van mijn teamgenoten en dat zal ook volgend seizoen het geval zijn.”

Zaterdag in Moen hoopt de eerstejaars bachelorstudent lichamelijke opvoeding op nieuwe speelkansen. “Dat zal geen makkelijke verplaatsing worden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we als team alles zullen geven en de drie punten kunnen pakken”, besluit Milan Beuckels. (SB)

Zaterdag 18 maart om 16 uur: KFC Moen – KSV Diksmuide A.