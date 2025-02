Middenvelder Arne Beerland neemt afscheid van Olympic Ledegem

Derdeprovincialer Olympic Ledegem won vorig weekend de topper van Stasegem met het kleinste verschil (3-2) en hijst zich zo op de tweede plaats. De achterstand op koploper KSV Kortrijk is wel al 9 punten, waardoor men het vizier nu volledig richt op de eindronde. Dat beseft ook de 33-jarige middenvelder Arne Beerland.

“De wedstrijd tegen Stasegem kende echt twee gezichten. Voor de pauze waren we echt nergens en volgde een logische achterstand, na het bijeensteken van de koppen was er een totaal ander Olympic te zien. Puur op die basis is de zege meer dan verdiend te noemen, alhoewel de winning-goal pas in de slotminuten viel”, zegt Arne Beerland. “We wisten voor het seizoen dat we met onze ervaring wel in de top vijf konden eindigen, maar de huidige tweede plek is inderdaad wel onverhoopt. Bedoeling is nu nog elf finales te spelen en deze ranking aan te houden zodat we finaal een eindronde kunnen vieren. Daarin kunnen we vol voor onze kansen gaan.” Maar eerst is er zaterdag nog de verplaatsing naar Heule A.

“Uit het verleden weet ik dat dit een aartsmoeilijke verplaatsing is. Men speelt op een heel klein veld en pakt altijd uit met de nodige hardheid en laat weinig ruimte aan voetballende ploegen. Meestal zaten we daar ook in het verliezende kamp, tijd om met deze negatieve traditie te breken.” Ondertussen is de sportieve cel bezig met de uitbouw van het team naar volgend seizoen toe, maar Arne Beerland blijft niet bij Olympic. “Ik heb voor mezelf uitgemaakt om straks met voetbal te stoppen. De reden is heel simpel: ik wil op een mooi niveau deze sport vaarwel zeggen en niet beginnen aanmodderen.”

Marathon

“Daardoor zal er ook meer ruimte vrijkomen voor andere zaken zoals mijn gezin bijvoorbeeld. Maar dat betekent niet dat ik straks in mijn luie zetel ga ploffen. Bedoeling is zeker om nog eens een marathon te lopen, maar ook in de werking van Olympic blijf ik betrokken”, besluit de Ledegemnaar, die beroepshalve aan de slag is bij Anticimex als technieker. (SBR)

Zaterdag 8 februari om 19.30 uur: KNDS Heule A – Olympic Ledegem