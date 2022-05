Michiel Tyvaert (KSV Rumbeke – 1) wil promotie zaterdag verzekeren: “Deze kans niet laten schieten”

KSV Rumbeke overleefde ook de tweede ronde van de interprovinciale eindronde door de 3-1-zege tegen Bierbeek. Zaterdag wacht de volgende opdracht in dat kader. Normaal vond die wedstrijd in Rumbeke plaats, maar om organisatorische en veiligheidsredenen gaat de wedstrijd in Geel door.

Bij winst tegen Geel beukt de blauw-witte garde van voorzitter Stefaan Bouckaert de poorten naar het nationaal voetbal terug open. Eén van de smaakmakers in dit schitterende seizoen is de 26-jarige verdedigende middenvelder Michiel Tyvaert. “Zondag tegen Bierbeek zijn we eerder ongelukkig op achterstand gekomen”, opent de atelierchef. “Na de pauze hebben we ons goed herpakt en zijn we nog aan een vlotte overwinning geraakt.”

“Onze volgende tegenstander is Verbroedering Geel. Velen noemen ze de topfavoriet in deze eindronde en wellicht is dat ook terecht, want zij wipten Blankenberge uit de strijd met duidelijke 3-0-cijfers. Aangezien het weer een onbekende tegenstander is, gaan we opnieuw uit van eigen sterkte. Als we dit combineren met de nodige inzet dan zie ik ons aan het langste eind trekken.”

Thuisvoordeel kwijt

“Nu we zo ver geraakt zijn, is de promotie ook een absoluut doel geworden. We krijgen zelfs nog een herkansing bij verlies tegen Geel, maar hopelijk kunnen we zaterdagavond al vieren. Het is wel spijtig dat we het thuisvoordeel kwijt zijn en twee titularissen missen met Harold Cool (neusbreuk) en Robinsson Woodruff (geschorst), maar hun vervangers zullen het minstens evengoed doen.”

Eerste provinciale of derde amateurklasse, Michiel Tyvaert blijft Rumbeke ook volgend seizoen trouw. “Na mijn jeugd bij KSV Roeselare ben ik voor vijf seizoenen naar Oostnieuwkerke getrokken, straks start ik mijn vijfde campagne bij Rumbeke. Ik heb geen moment getwijfeld over een verlengd verblijf, zo’n toffe bende en vereniging is het hier.”

De verplaatsing naar Geel maakt KSV met de bus. Afspraak om 15 uur op de parking van het Sportpark. Inschrijven via Whatsapp of sms naar 0497 63 75 82 met naam en aantal personen. Er wordt een bijdrage van 5 euro per persoon gevraagd, toegangsticket niet inbegrepen.