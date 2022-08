Michiel Jonckheere (ex-KVO en –KVK) wordt jeugdtrainer bij KV Oostende

De 32-jarige Michiel Jonckheere gaat in tweede provinciale voetballen, bij KSV Bredene. Tegelijk wordt de middenvelder ook trainer van de U18 van KV Oostende. Eerder zag Jonckheere z’n aflopende contract bij KV Kortrijk niet verlengd.

Jonckheere is een bekende naam in het West-Vlaamse en – vooral – Oostendse voetbal. In 2011 belandde hij bij KVO, toen een grijze middenmoter in tweede klasse. Het seizoen ervoor tekende Jonckheere bij eersteklasser Zulte-Waregem, nadat hij bij de jeugd van Club Brugge actief was. “Eigenlijk was de keuze voor KVO destijds vrij snel gemaakt, als je weet dat heel wat familieleden er hebben gespeeld. Mijn papa Kris, maar ook mijn nonkels Guy Ghysel – op het moment van mijn transfer sportief directeur -, Hans Belligh en Kurt Bataille trokken het KVO-shirt aan”, vertelde Jonckheere destijds.

Uiteindelijk zou de middenvelder maar liefst 200 keer het shirt van KV Oostende dragen. In de zomer van 2020 ruilde hij de kust voor KV Kortrijk. In volle overname bood KVO hem geen nieuw contract terwijl Kortrijk, waar toen Yves Vanderhaeghe coach was, hem al eventjes volgde.

Z’n aflopende contract in het zuiden van de provincie werd niet verlengd. “Ik wachtte nog op aanbiedingen van clubs uit eerste of tweede klasse, maar die was er helemaal niet”, zegt Michiel Jonckheere nu. “Er was wel interesse uit het buitenland, maar als familiemens had ik geen zin in een verre verhuis. Zo polste een club uit Saoedi-Arabië naar m’n interesse, maar heb ik vriendelijk bedankt. Alle ploegen in België kennen me intussen. Als er dan geen gesprekken volgen, dan moet je je conclusies trekken. Ja, dat er geen interesse was, krenkt toch een beetje je eergevoel. Ik wou nog plezier hebben in het voetbal en heb het gevoel dat ik fysiek nog altijd op niveau ben. In een ideale wereld had ik graag m’n carrière bij KV Oostende afgesloten, maar ik weet ook dat de huidige sportieve koers van de beleidsmakers niet meteen gericht is op het aantrekken van 30-plussers.”

Dubbele uitdaging

Enter KSV Bredene en een nieuwe uitdaging als jeugdcoach. “Ik mocht bij de U18 van KV Oostende al eens stage lopen. Toen Korneel Deceuninck de overstap maakte van het jeugdteam naar de A-kern, werd ik gepolst als vervanger. Ik vroeg nog wat bedenktijd omdat ik, zoals gezegd, nog wachtte op interesse van andere clubs. KVO toonde begrip en stelde zich flexibel op. Nu, ik heb ambitie op het vlak van trainerschap en wil mijn UEFA A-diploma halen. Er is geen betere plaats om in het trainersvak te stappen dan hier bij KV Oostende. De omkadering met enkele bekende mensen is ideaal, denk aan bijvoorbeeld Geert Peene, Rik Coucke en Kurt Bataille om maar enkele namen te noemen. Bovendien kreeg ik de kans om te blijven voetballen, bij KSV Bredene. Een mooie en ambitieuze club in tweede provinciale. Waar mijn ambitie reikt in het trainersvak? Goh, het is nog veel te vroeg om me uit te spreken over het coachen van een A-kern of beloftengroep. Ik heb nog zoveel stappen te zetten, al ligt het trainersvak me wel na aan het hart.”

Promotie als hoogtepunt

Vragen naar de hoogtepunten uit de voetbaljaren van Jonckheere is een klassieke eindecarrièrevraag. “Het voetballen is nog niet gedaan, hé”, knipoogt de dertiger. “Maar inderdaad, op het hoogste niveau sjotten is wel voorbij. Het is niet moeilijk een topmoment te kiezen: de promotie met KV Oostende van tweede naar eerste klasse in 2013. Ook twee keer Play-off 1 mogen spelen onder ex-voorzitter Marc Coucke en Yves Vanderhaeghe blijven schitterende momenten. En zie, ik zal Yves nu wat vaker tegen het lijf lopen op oefencomplex De Schorre. Onder hem beleefde ik ook een leuke tijd bij Kortrijk.” (TVA)