Michiel Breughe (Olympic Ledegem – 3C): “Een zorgeloos seizoen”

Derdeprovincialer Olympic Ledegem zal straks kunnen terugblikken op een zorgeloos seizoen. In het begin van deze campagne zag het er eventjes benard uit, maar de trainerswissel bracht uiteindelijk veel beterschap in de resultaten.

Momenteel staat de ploeg van coach Emmerson Samyn op een mooie zevende plaats. Vorig weekend kwam men wel niet verder dan een blank gelijkspel in Marke. “En dit was ook de enige logische uitslag na een wedstrijd die eigenlijk alle kanten uit kon”, beseft de 26-jarige linksachter Michiel Breughe.

“Onze volgende opdracht is nu thuis tegen de buren van Mandel United B. Een derby is altijd een leuke confrontatie en natuurlijk gaan we proberen om deze winnend af te sluiten. In de heenwedstrijd was ik er nog niet bij. Er waren toen nog geen blessures of schorsingen waardoor de vorige trainer niet echt moest veranderen aan zijn basisploeg. Nu is de situatie wel anders waardoor ik vorige week al een eerste keer mocht starten, dit tegen Stasegem. Nu kreeg ik direct de kans om te bevestigen en dit alles leverde me een goed gevoel op.”

“Natuurlijk hoop ik nu nog om de vier resterende matchen ook af te werken en de ploeg te helpen aan nog zoveel mogelijk zeges. Wie weet levert ons dit nog een betere plaats op dan de huidige zevende, maar nu eigenlijk al hoor je niemand mopperen. We maken een zorgeloos seizoen door en dit was ook de betrachting van het bestuur. In het begin was het inderdaad wel anders, maar net vóór Nieuwjaar zijn we aan een goeie reeks begonnen”, aldus de 26-jarige programmeur uit Ledegem, die ook volgend seizoen op post blijft. (SBR)

Zaterdag 1 april om 19 uur: Olympic Ledegem – Mandel United B.