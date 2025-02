Merkem Sport werkt aan versterkingen: “Met enthousiasme alleen ga je geen wedstrijd winnen”

Merkem Sport verloor vorige zaterdag met het kleinste verschil van Bulskamp. Zaterdagavond komt Vlamertinge B op bezoek.

“Tegen Bulskamp werd het nog maar eens duidelijk dat je met enthousiasme alleen geen wedstrijd kunt winnen” zegt trainer Steven Wyckaert.

“In de tweede helft konden we wel nog een 0-2 achterstand ophalen maar in de laatste minuut kregen we nog een derde treffer tegen. De jongens blijven zich wel week na week inzetten maar er is meer nodig dan dat om punten te winnen. Tegen Vlameringe B wordt het ook weer moeilijk al kan ik met Berre Geldof, die sinds half oktober out was met een schouderblessure, weer wat ervaring in de ploeg droppen. Ik kijk al uit naar volgend seizoen want het bestuur is druk bezig om een beter gewapende ploeg tussen de lijnen te kunnen brengen”

“Eind vorig seizoen beslisten we om een stap terug te zetten naar vierde en daar hebben we nog geen moment spijt van”, zegt bestuurslid Mario Leeman. “Misschien hadden we dit al een seizoen eerder moeten doen, maar toen zaten we nog met een groep die op sportief vlak haar plaats in derde waard was.”

Slachtoffer

“Doordat de helft van de spelers vertrok en er ook nog een aantal stopten was het onmogelijk om een valabele ploeg voor derde op de been te brengen. Uiteindelijk kenden we mooie jaren in derde en misschien zijn wij een beetje het slachtoffer geworden van ons eigen succes. Het is de bedoeling om binnen een aantal seizoenen die plaats terug in te nemen en in dat opzicht zijn we bezig met de ploeg te versterken.”

“Wij zijn heel blij dat de jonge gasten ondanks de moeilijke situatie steeds het beste van zichzelf zijn blijven geven en het grootste deel van hen heeft ook al aangegeven te willen blijven. Momenteel zijn wij in gesprek met een zestal spelers die vorig seizoen stopten, maar nu bereid zijn om opnieuw op de kar te springen, wat zeker voor een serieuze versterking van de groep zal zorgen. Verder wil ik ook nog meegeven dat we voorzien om weer een jeugdwerking op te starten. We beschikken over een mooie accommodatie en willen die in de toekomst weer beter benutten.” (PB)