Melissa Depraetere geeft aftrap voor G-voetbal in Kortrijk

Deze voormiddag speelde G-Voetbal Kortrijk tegen Club Roeselare op sportcampus Lange Munte, ze wonnen met 10-6. Melissa Depraetere, fractieleider federaal parlement voor Vooruit, gaf de aftrap. Een geplande Conner Rousseau kon niet aanwezig.

“Ik wist niet dat G-voetbal zoveel ploegen had, zelfs in West-Vlaanderen alleen al. Het is dus een goede zaak dat er meer aandacht wordt gevestigd op de sport door prominente figuren te vragen om de aftrap te geven, helaas kwam de drukke agenda van voorzitter Rousseau tussen. Ik heb de indruk dat veel mensen de sport en het aanbod nog niet kennen. Daarnaast hebben de ploegen ook wel moeite om voetbalvelden te vinden, doorgaans krijgen ze geen voorrang bij het afhuren. Dat moet beter.”

Voor de match van start ging, had speler Matisse Kempynck (20) al veel vertrouwen in een goed resultaat. “We zetten in op de juiste wissel op het juiste moment. Daarnaast hebben we een sterke verdediging wat goed is tegen Club Roeselare, zij spelen meer aanvallend en met veel voorzetten.”

Marnick Vandenbossche is al 41 jaar scheidsrechter, waarvan 16 jaar voor G-voetbal. “Er is hier zoveel liefde en plezier. Het is natuurlijk wat anders werken, je moet rekening houden met specifieke mogelijkheden en beperkingen. Ik ben ruim op voorhand ter plaats om te praten met de ouders, de coaches en de begeleiders. Communicatie is belangrijk. De spelregels worden ook flexibeler toegepast in functie van de wedstrijd. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een gele of een rode kaart getrokken in G-voetbal. Voor hen komt fairplay, respect, sportiviteit en beleving op de eerste plaats.”