Meirveille Goblet, sluitstuk van Royal Knokke FC

Met een zalig gevoel gaan de jongens van afscheidnemend T1 Jannes Tant het vrije weekend in. Ze bezetten positie twee en vieren op zaterdag 1 maart het 120-jarige bestaan van de club in het Grand Casino Knokke met allerlei activiteiten, een vijfgangendiner en een grandioze afterparty.

Jannes Tant is aan een feilloos afscheidsseizoen bezig. Zijn sluitstuk is een van de beste keepers uit de reeks: Meirveille Goblet. “Geef mij niet alle lof, we presteren in groep. Altijd probeer ik beter te doen maar ik word bijgestaan door een fenomenale kapitein en vrije verdediger Ruben Vanraefelghem, die op zijn beurt omringd wordt door een mix van jeugd en ervaring. Die tweede positie lijkt me allerminst toeval. En wie opmerkingen heeft over onze 12 puntendelingen in 23 competitiematchen counter ik meteen: we zijn wel al 14 duels ongeslagen, hé! En slechts één rivaal presteerde beter dan wij: leider Jong AA Gent. Na ons vrije weekend wachten ons nog zeven finales. Wij streven naar een zo hoog mogelijke klassering en willen de reeks zonder verlies doodleuk voortzetten.”

Voldoende ervaring

“Dit is mijn tweede competitie in Knokke, nadat ik naar hier werd gehaald om de onfortuinlijke Sven Dhoest op te volgen. Eerder verdedigde ik de goal van onder meer Standard Luik, als derde keeper, Tubeke, Waasland Beveren, Cercle Brugge en Mandel. Nu wacht ik rustig af tot de directie mij roept. Dan zal ik weten of ik nog voort mijn diensten zal mogen aanbieden. Over mijn eigen prestaties dit kampioenschap ben ik tevreden, al startte ik misschien eerder aarzelend. Niettemin beschik ik over voldoende ervaring om dat in te schatten. Altijd wil ik beter doen en ik slaagde er binnen de kortste tijd in mijn niveau op te krikken”, aldus Meirveille.

“We hervatten de competitie op zondag 9 maart met de komst van Cercle Brugge, mijn ex-ploeg. Op dat moment zullen we ook al weten wie onze T1 wordt voor volgend kampioenschap. Een voorkeur heb ik niet: met elke sportieve baas kan ik opperbest samenwerken. Voor mij telt slechts één zaak: die netten ongeschonden houden.” (JPV)