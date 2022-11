Maxime Vander Biest (KV Koksijde-Oostduinkerke–4A): “Periodekampioen worden onvoldoende, titel is ons doel”

De wedstrijdstatistieken van de voorbije twee thuiswedstrijden van KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) ogen indrukwekkend. 25 doelpunten gescoord en geen enkel tegendoelpunt. Het team van coach Marc Dawyndt is goed op dreef om de eerste periodetitel binnen te halen.

“We liggen niet wakker van die periodetitel”, opent spelverdeler Maxime Vander Biest (24). “De laatste weken loopt het lekker en dat komt voor een deel omdat op ons kunstgrasveld het voetballend vermogen van de ploeg optimaal tot zijn recht komt. Uiteraard zorgt de komst van Karel Ternier voor meer offensieve stootkracht, maar eigenlijk presteert de hele ploeg momenteel voortreffelijk. We hebben ons prima herpakt na de nederlaag op NSVD Handzame. Met deze spelersgroep moeten we sowieso ambitieus zijn en het maximale ambiëren. Een periodetitel is mooi meegenomen, maar ik ben enkel tevreden met de titel.”

KV Koksijde-Oostduinkerke verloor tot op heden alle wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten, maar daar tilt de jeugdcoach van KVKO niet al te zwaar aan. “Een wedstrijdresultaat wordt soms beïnvloed door toevalligheden. Als we volgend weekend in Jonkershove voetballen zoals de voorbije weken mag het niet verkeerd gaan. We zijn uiteraard op onze hoede, want ik hoorde al dat het een ploeg is die rechttoe, rechtaan voetbalt. Tegen dergelijke ploegen hebben we het meestal niet gemakkelijk. In Handzame hebben we dat aan den lijve ondervonden.”

Hoge ambities

Maxime Vanderbiest steekt niet onder stoelen of banken dat hij dit jaar absoluut wil promoveren. “Ik heb enkele seizoenen geleden beslist om een stapje terug te zetten om KVKO te helpen om zo snel mogelijk weg te geraken uit vierde provinciale. Vorig jaar had dit al moeten gebeuren, maar dit seizoen is het van moeten. Onze kern is voldoende gewapend om probleemloos mee te draaien in een hogere reeks. Periodekampioen worden, is niet voldoende, de titel is ons doel.” (PDC)

Zondag 6 november om 14.30 uur: E. Jonkershove – KV Koksijde-Oostduinkerke