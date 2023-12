Maxim Vandamme (WS Lauwe) dankt bestuur voor vertrouwen

WS Lauwe had het de vorige weken niet gemakkelijk en verloor voeling met de koplopers. Ook thuis tegen een taai Sparta Heestert had White Star het moeilijk om zijn betere voetbal met een zege te bekronen. Uiteindelijk wonnen de Lauwenaars nipt met 2-1.

Even was er twijfel gerezen, maar uiteindelijk besliste T1 Maxim Vandamme zijn contract bij WS Lauwe met minstens één seizoen te verlengen. “Het klopt dat ik even getwijfeld heb”, zegt de 62-jarige Ledegemnaar. “Sportief verantwoordelijke Stefaan Tanghe en enkele andere bestuurders konden me uiteindelijk overtuigen om te blijven. Het vertrouwen dat die mensen in mij stelden kon ik niet negeren. WS Lauwe is trouwens een mooie club om voor te werken.”

De vorige weken had White Star wat punten laten liggen en was zijn stek bij de top vijf kwijtgeraakt. Vooral in aanvallend opzicht baden de geel-zwarten niet in luxe. Van de top vijf heeft Lauwe het minst goals gescoord.

“We moeten roeien met de riemen die we hebben”, zegt Vandamme. “De spoeling is vooraan heel dun en dat heeft ons al aardig wat punten gekost. In te veel wedstrijden konden we in de periode dat we de betere ploeg waren het verschil niet maken. Dan denk ik aan de wedstrijden tegen Wevelgem, Ardooie en Boezinge. Die punten die we daar verspeelden zouden ons wel eens zuur kunnen opbreken.”

Hopen op prijs

WS Lauwe sluit het jaar af met wedstrijden woensdag op Varsenare en zaterdag aan huis tegen RC Waregem. “We moeten realistisch blijven. Varsenare en Waregem zijn geen doetjes. We zullen op ons best moeten zijn. Of er nog een prijs inzit? Dat mag ik hopen. Met een betere afwerking stonden we nu naast Diksmuide aan de leiding. Daarvan ben ik overtuigd. Maar dat zijn zaken die ik niet in de hand heb. Op dat vlak is er werk aan de winkel voor volgend seizoen”, besluit Maxim Vandamme.

Zondag 17 december om 14.30 uur: WS Lauwe RC Waregem.