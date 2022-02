Mattijs Decoene (KSV Rumbeke – 1) over match tegen leider Wielsbeke: “We gaan ons vel duur verkopen”

Na de verlengde winterstop speelde KSV Rumbeke vorig weekend in Boezinge een degelijke match, die echter met 2-1 werd verloren. Toch trekt het team dit weekend met het mes tussen de tanden naar de ongeslagen leider Wielsbeke. Mattijs Decoene: “We zullen ons vel heel duur verkopen.”

“Een gelijkspel was veel logischer geweest”, zegt de 25-jarige verdedigende middenvelder over de wedstrijd in Boezinge. “Wij hadden het meeste balbezit en de beste kansen, maar in de zone van de waarheid zat het niet echt mee.”

“Dit weekend volgt een lastige trip naar de ongeslagen leiders in Wielsbeke. Thuis verloren we nipt, na een evenwichtige match, en dat ligt bij sommigen toch nog op de maag. We zullen op Hernieuwenburg ons vel heel duur verkopen. Wie weet, misschien kunnen we als eerste ploeg dit seizoen Wielsbeke een hak zetten. Dat geen enkel team daarin al is geslaagd, bewijst wel dat de leiders een ploeg hebben die klaar is voor hogerop. Wij staan in de zone waar velen ons hadden verwacht en dat zorgt ervoor dat er een leuke sfeer heerst op het Sportpark.”

Speelkansen

Toch vertrekt Mattijs Decoene bij Rumbeke.

“Ik heb vorige week een akkoord bereikt met tweedeprovincialer KVC Ardooie. Daar reken ik toch op meer speelkansen dan bij Rumbeke. Het is mijn eerste sportief vertrek, want als jeugdspeler stroomde ik zes jaar geleden door naar de A-kern. In de periode in tweede provinciale heb ik veel in de basis gestaan. Toen ik mijn kruisbanden scheurde, volgde een lange revalidatie. Op dat moment was al een ploeg gevormd, met nieuwe gezichten, en moest ik knokken voor een selectie. Dat is nu trouwens nog altijd het geval. Op mijn 25ste ben ik echter op een leeftijd gekomen waarop je speelkansen wil. Vandaar dat ik de aanbieding van KVC Ardooie onmiddellijk heb overwogen en daarna toegezegd”, besluit de bediende uit Roeselare.

Ondertussen blijft de huidige basisploeg van Rumbeke voor volgend seizoen bijna intact. Enkel Jörg Dutoit twijfelt nog over een verlengd verblijf, door werkomstandigheden.

