Matthias Cottenier trekt naar FC Dadizele: “We willen op termijn hogerop”

Volgend seizoen wordt FC Dadizele als vierdeprovincialer boven de doopvont gehouden. Voorzitter wordt Bart Allossery. De Menenaar wil een mooi project uitbouwen op de huidige accommodatie langs de Oliekotstraat en stelde Matthias Cottenier (34) aan als sportief verantwoordelijke. Hij krijgt de opdracht een spelerskern samen te stellen die op termijn hogerop kan. Een eerste transfer is alvast de komst van David Delameilleure, die nu nog actief is bij buur Beselare in tweede provinciale.

Niet getwijfeld

“Enkele weken geleden kreeg ik telefoon van de voorzitter”, opent Matthias. “Ik dacht dat hij me contacteerde om volgend seizoen bij hem te komen spelen in het vernieuwde Dadizele, maar eigenlijk was het om sportief verantwoordelijke te worden. Dat voorstel klonk als muziek in de oren en dus heb ik niet lang getwijfeld. Sinds vorige week ben ik met het huiswerk begonnen.”

“Bedoeling is een kern samen te stellen van zo’n 16 spelers, aangevuld met talentrijke eigen jongeren. We willen immers dat er weer een goede ploeg op de kaart staat, zonder daarvoor gekke maatregelen te nemen. FC Dadizele wordt dus zeker een mooi project, we willen op termijn hogerop, zonder stappen over te slaan. Ondertussen hebben al acht spelers getekend voor de nieuwe ploeg maar slechts de transfer van mijn goeie vriend David Delameilleure mag bekend gemaakt worden. De rest zal stelselmatig bekend gemaakt worden.”

“Of ik zelf nog in actie zal komen, is voorlopig onduidelijk. Mijn prioriteit ligt in eerste instantie op het sportieve werk vanaf volgend jaar. Voor deze campagne wil ik eerst nog kampioen worden met Kuurne. Geen evidente opdracht met Langemark-Poelkapelle, Brielen en Voormezele als de concurrenten. Ik droom er wel van om daar langs de grote poort afscheid te kunnen nemen, daarna zal mijn aandacht uiteraard naar FC Dadizele gaan”, besluit de Harelbekenaar.

(SBR)