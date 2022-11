Mats Rits heeft na zeven maanden blessureleed trainingen bij Club Brugge hervat

Mats Rits heeft donderdag voor het eerst dit seizoen aan de groepstraining deelgenomen bij Club Brugge. Dat meldde blauw-zwart donderdag via Twitter. De 29-jarige middenvelder was bijna zeven maanden buiten strijd, nadat hij op 1 mei op de tweede speeldag van de play-offs de kruisbanden van de rechterknie scheurde.

De Bruggelingen die niet in Qatar vertoeven werden donderdag na tien dagen vakantie weer op training verwacht. De eerstvolgende opdracht voor de West-Vlaamse club is een achtste finale in de Beker van België tegen Sint-Truiden op 21 december.

Missed this smile on the pitch 🥰



Mats is training with the team again! 💪 pic.twitter.com/xxsOkisauP