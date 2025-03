Matisse Ingels verkast naar FC Meulebeke: “Ik wil in schoonheid afscheid nemen van WS Lauwe”

WS Lauwe speelde vorige zondag 0-0 gelijk op het veld van het bedreigde St.-Denijs. Komende speeldag ontvangt White Star hekkensluiter Stekene. Als de jongens van T1 Maxim Vandamme erin slagen om de Oost-Vlamingen met lege handen huiswaarts te sturen, mogen ze hun abonnement voor derde afdeling vernieuwen.

WS Lauwe staat momenteel, samen met Blankenberge, op een gedeelde zevende plaats. Als Wietstar tegen Stekene erin slaagt om de drie punten aan huis te houden, is het zo goed als zeker van het behoud. “Moet kunnen”, denkt Matisse Ingels. “Vorige speeldag op St.-Denijs kwam het er vooral op aan om niet te verliezen. De opdracht brachten we zonder problemen tot een goed einde. Tegen Stekene willen we meer. We spelen voor eigen volk en willen onze trouwe fans op een klinkende zege vergasten. Als we daarin slagen, mogen we op beide oren slapen wat betreft het behoud.”

Matisse Ingels kwam dit seizoen nog niet zo vaak in actie. Vorige zondag op St.-Denijs maakte hij voor het eerst de 90 minuten vol. “Er resten mij nog zeven wedstrijden om straks in schoonheid afscheid te kunnen nemen van White Star”, zegt de bijna 26-jarige middenvelder.

Correcte club

“Volgend seizoen ga ik mijn voetbalgeluk beproeven bij FC Meulebeke. Door een zwaar kruisbandletsel en operatie aan mijn linkerknie heb ik Lauwe dit seizoen nog niet veel diensten kunnen bewijzen. Maar ik ben aan het groeien, hoop dat ik nog mijn duit in het zakje kan doen om het behoud te verzekeren. Voor alle duidelijkheid, ik ga hier niet weg met slaande deuren. Ik was en ben nog altijd graag bij WS Lauwe. Een mooie en vooral correcte club. Maar ik woon samen met mijn vriendin in Brugge en de afstand is niet niks. Graag had ik mij volgend seizoen in de buurt willen uitleven in eerste provinciale of derde afdeling. Maar de Brugse ploegen liggen er niet voor het grijpen. Meulebeke kon me uiteindelijk overtuigen met een mooi project. De roodbroeken nestelen zich momenteel bij de top vier in tweede provinciale en zullen mogelijk een eindrondeticket versieren. Maar volgend seizoen wil Meulebeke in tweede een hoofdrol vertolken en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.”

Matisse Ingels mag dan in Brugge wonen, supporteren doet hij voor Anderlecht. “Altijd al geweest. Maar in Brugge zeg ik dat best niet te luid”, lacht hij.