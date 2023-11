Mathis (13) maakt deel uit van nieuw Club Brugge Amp Team: “Sport is heel belangrijk voor mij”

Club Brugge Foundation, de sociaal-maatschappelijke werking van Blauw-Zwart, zet een nieuwe belangrijke stap naar inclusiviteit met de lancering van het Club Brugge Amp Team. Een van de spelers is Mathis Vermoortele (13) uit Sint-Juliaan.

Mathis (13) – die vorig jaar nog Kinderkrak was in Langemark-Poelkapelle – woont met zijn ouders Jochen Vermoortele (41) en Wendy Deleu (39) en zijn broer Noah (11) in Sint-Juliaan. Mathis verloor zijn linkeronderbeen door een aangeboren afwijking. Sport vormt een belangrijk deel in het leven van Mathis. “Ik speelde al bij Red Flamingos (de nationale ploeg, red.) en mocht al verschillende keren trainen in Tubeke. Er werd intussen ook gekeken om een competitie te starten in België”, vertelt Mathis, die meestal vooraan staat.

Het project ‘Club Brugge Amp Team’ maakt deel uit van het Europees project Nobody Offside, waarbij het samen met andere voetbalfederaties en clubs personen met een amputatie uit heel Europa wil activeren en betrekken in de samenleving. “In Antwerpen was er al een team en nu sprong ook Club Brugge op de kar. De West-Vlamingen van de Red Flamingos konden zich aansluiten bij blauw-zwart en zo maak ik ook deel uit van het Club Brugge Amp Team. De trainer is Geert Depree, die ik al kende van bij de Red Flamingos. Ik vind het tof om in een grote club te mogen spelen en ik volg ook de eerste ploeg op de voet. Mijn favoriete speler is Hans Vanaken.”

Ook nog volleybal

Zaterdag nam de ploeg deel aan een internationaal tornooi in Keulen. “We eindigden op een mooie vijfde plaats op acht ploegen. Zelf mag ik voorlopig enkel meedoen aan vriendschappelijke matchen, aangezien ik nog jonger dan 16 jaar ben”, aldus Mathis, die in het tweede middelbaar zit. “Ik volg de richting technische sport in het Atheneum. Sport is nu eenmaal heel belangrijk voor mij. Ik combineer het amputatievoetbal nog met volleybal in Moorslede. Ook mijn broer Noah speelt daar volleybal.”

Ook vader Jochen juicht dit initiatief toe. “Elke speler heeft zijn eigen verhaal en we hebben heel veel respect voor iedereen die zich hiervoor inzet. We komen in contact met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Mathis voelt zich heel goed thuis, want het is echt een hechte groep. De trainingen zijn elke donderdagavond in Brugge, maar Mathis sukkelde met zijn knie. Daarom traint hij voorlopig een keer per maand. Na Nieuwjaar drijven we dit op naar twee keer per maand.”