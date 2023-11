Mathieu Dewaele hoopt tij te keren bij Haantjes

Het verhaal is bij de voetballiefhebbers bekend. De Haantjes promoveerden maar wonnen in de hogere reeks nog niet. Talent zit er in overvloed maar het blessureleed overschaduwt alle betrachtingen. Zelf een monument als Kris Brackx, negen seizoenen lang sportief verantwoordelijke, gooide de handdoek.

Een van de vaste waarden uit het gehavende geheel is Mathieu Dewaele. Vurig hoopt hij dat het tij nog voor de winterstop zal keren. “Toen ik hier tekende, voetbalde Eendracht De Haan in tweede provinciale, maar degradeerde. Ik debuteerde dus in de lagere reeks, vier seizoenen geleden. Mijn hele jeugd bracht ik door in Blankenberge. Toen ik op het punt stond door te breken, mocht ik op bitter weinig speelminuten rekenen. Dus ging ik op zoek naar een alternatief, dat ik vond op een boogscheut van mijn woning. We pakten uit met prima competities en bekroonden ons werk met een nieuwe promotie afgelopen kampioenschap.”

Lof voor coach

“We mogen nooit vergeten dat Kris Brackx hier subliem werk verrichtte, ettelijke jaren aan een stuk. Altijd geconcentreerd, steeds klaar voor een opmonterende babbel en op tactisch vlak een sterke coach. Het tijdperk Brackx is voorbij, niemand wees hem met de vinger maar hij koos zelf voor het vertrek. Zijn opvolger Dimitri Delporte kent het huishouden door en door. Voor zijn trainersperiode in Heist was hij onze spelverdeler. Samen met de hoofdcoach en assistent Livio Proot hopen de spelers het behoud te kunnen verzekeren, als eerbetoon aan onze vertrokken T1. Alles is nog mogelijk, al moeten we dringend oogsten. Voor nieuwjaar lijkt een overwinning me broodnodig al is ons programma niet van de poes met Dosko op verplaatsing, Lissewege de woonplaats van onze coach thuis en daarna een trip naar Hooglede gevolgd door een thuisduel tegen Houthulst. Als we met tomeloze energie aantreden dan kunnen we voornoemd kwartet zeker aan. Het komt erop aan in onszelf te geloven, met de jongens die tussen de krijtlijnen staan. Verder hopen we op een terugkeer van de geblesseerde ploegmaats.” (JPV)

Zondag 26 november om 14.30 uur: K Dosko Sint-Kruis – K Eendracht De Haan.