Mathias Mus verlaat KSV Loppem na dit seizoen

In de kelder van de rangschikking verloopt de competitie enorm spannend. Diksmuide B, Eernegem, Lichtervelde, Daring Brugge, Loppem en Pittem hokken op een handdoek. Nummer 11 telt 25 punten, de laatste 21.

De jongens van afscheidnemend coach Jens Constant wonnen hun duel tegen Meulebeke, prille twintiger Mathias Mus vertolkte alweer een hoofdrol. “Na Cercle Brugge, Varsenare en Oostkamp stevende ik naar Loppem. Als 17-jarige doorliep ik leerschool bij de beloften en daarna volgde de overstap naar het eerste elftal. Afgelopen kampioenschap verliep fenomenaal. We verloren amper en kroonden ons tot kampioen. Jens Constant was de architect van een geheel dat punten sprokkelde bij de vleet. Onze huidige T1 was overigens ook mijn coach toen ik de jeugdopleiding doorliep bij Cercle Brugge. We promoveerden naar tweede provinciale. In alle eerlijkheid, ik vind ons niet te licht voor de reeks. Wel stel ik vast dat alles blijft tegenslaan. Ballen die afgelopen kampioenschap gegarandeerd tegen de lat vlogen, zoeven nu rakelings naast of ketsen af op het houtwerk.”

in hart en nieren

“Onze coach heeft medegedeeld dat hij zijn contract niet verlengt. Wat hij van plan is, weet ik niet. Zelf zal ik ook verleggen. Meerdere ploegen contacteerden mij, ik koos voor KSV Jabbeke. Die vereniging kon me het meest bekoren: een schitterende accommodatie, een vlekkeloze grasmat en bekwame beleidsmensen. Ook hier in Loppem voel ik me opperbest maar ik heb gewoon mijn gevoel laten primeren”, zegt Mathias. “Volgend kampioenschap telt Jabbeke, nu geef ik nog alles voor de Stormvogels. We blijven geloven in het behoud, uit respect voor Jens Constant maar ook voor die hard werkende bestuursleden hier. We bezetten een gedeelde laatste stek: alles blijft mogelijk. Een vrije zondag is niet aan ons besteed, we betwisten een inhaalmatch in Ingelmunster. Daarna trekken we naar Lichtervelde: een zes puntenmatch dus. Onze eerstvolgende thuismatch is een duel tegen mijn toekomstige ploeg Jabbeke. Ik ben een sportman in hart en nieren, dus zal ik de kleuren van mijn huidig team met hand en tand verdedigen”, zegt Mathias. (JPV)

Zaterdag 1 maart om 19.30 uur: SV Ingelmunster A – Stormvogels Loppem.