Materiaalverantwoordelijke Fernand kan voetbal niet lossen

Het nieuwe voetbalseizoen trekt zich weer op gang. Trainingen zijn al begonnen, de eerste voorbereidingswedstrijden komen eraan. Fernand Biesbrouck wordt binnenkort 80, maar hij staat opnieuw paraat als materiaalverantwoordelijke bij SV Wevelgem City.

“We wonnen vorig jaar de beker van West-Vlaanderen en speelden kampioen. Ik ben na een half leven in het voetbalwereldje heel blij dat ik dit nog mag meemaken”, steekt Fernand van wal. “Ik begon op mijn achtste te voetballen bij Toekomst Menen. Dat was toen het begin van jeugdvoetbal. Via Sporting Menen ging het naar Ledegem. Na enkele jaren kwam ik bij Moorsele terecht. Ik was wat ze toen een rechtsbuiten noemden. Na mijn actieve voetbalcarrière werd ik bestuurslid onder het voorzitterschap van Jan Dooms en ploegafgevaardigde. Dat was een mooie periode. Ik werd toen gevraagd bij Gullegem als ploegafgevaardigde van de nationale scholieren. Een tijd later kwam toen de fusie tussen Gullegem en Wevelgem. We hebben toen enkele bekende namen gekend als trainer. Alex Querter, Jerko Tipuric, Bo Braem, Claude Verspaille en natuurlijk Gilbert Bodart. Bij de herstart van de beide ploegen werd ik gevraagd door SV Wevelgem en daar ben ik nog steeds lid van de staf als materiaalverantwoordelijke. Ik zorg ervoor dat alle kledij klaar ligt en dat het veld in orde ligt zodat er geen opmerkingen komen van de scheidsrechters.”

1.500 man rond het veld

Waarom is Fernand zo betrokken bij het voetbal? “Het is mijn grootste liefhebberij. Al bijna heel mijn leven ben ik met voetbal bezig. Ik herinner me nog dat we met Moorsele speelden op het vroegere veld aan wat nu de Warandestraat is. We wonnen 1-0 tegen Diksmuide, en er stond wel 1.500 man rond het veld. En dat was toen gewoon afgespannen met een touw. Na de match kregen we zelfs een premie van de burgemeester.” Fernand is een vat vol verhalen. Hij supportert ook voor zijn kleinzoon Warre Coopman, die voor Gullegem uitkomt. “Zo heb ik elk weekend twee wedstrijden, maar Wevelgem gaat voor. Ik supporter eigenlijk voor alle West-Vlaamse ploegen, al heeft Club wel een streepje voor.” Wat hij verwacht van volgend seizoen? “Het wordt niet evident. Het zal belangrijk worden om de start niet te missen, want in eerste provinciale gaat het er een stuk harder en sneller aan toe. Ik hoop dat we een rustig seizoen kunnen afwerken.” (HV)