Matchrapport Cercle Brugge: voor OHL zat het venijn in de staart

Cercle Brugge hijst zich verder uit de degradatiezone. Zaterdag won groen-zwart, zij het nipt, met 2-1 tegen OH Leuven dat gezien de wedstrijd misschien de nederlaag niet verdiende. De jonge Christiaan Ravych bezorgde Cercle in de toegevoegde tijd een nieuwe winst in eigen huis. Groen-zwart verloor nog maar één keer dit seizoen in Jan Breydel.

Majecki: 6

De Pool die maandag weet of hij naar het WK mag, had weinig op te knappen en had geen verhaal tegen de knappe goal van Gonzalez.

Popovic: 6

Gaf misschien iets te veel ruimte bij de tegengoal, maar legde al zijn gewicht op de Leuvense verdediging bij de winning goal.

Ravych: 7

Kroonde zich na een puike partij met zijn eerste goal als profvoetballer tot matchwinnaar. Meer dan een waardige vervanger voor Marcelin.

Daland 6

Fysiek sterk, infiltreerde bij momenten goed.

Somers 7

Zorgde voor een assist bij de eerste goal, maar of dit de bedoeling was is niet zeker. Ueda werkte het wel knap af.

Da Silva Lopes: 5

Slappe wedstrijd van de Portugees. Liet vooral in de eerste helft op het middenveld veel steken vallen.

Vanhoutte: 6

Speelde zijn match en een kwartier voor tijd vervangen door Francis wat opnieuw geen plaats opleverde voor Van der Bruggen.

Hotic: 5

Ook hij werd vervangen, door Kehrer, en het was nodig. Speelde ondermaats. Ondanks dat hij opnieuw werd gewisseld heeft hij met 1.369 de meeste speelminuten achter zijn naam.

Deman: 5

Moest op zijn flank vooral defensief veel opknappen. Offensief was het iets minder.

Ueda: 7

Bedankte zijn WK-selectie met Japan met een knappe bufferstoot wat zijn zesde goal van het seizoen opleverde.

Denkey: 6

Zette zijn krabbel onder een contractverlenging tot 2026 maar er werd toch iets meer verwacht van de spits.

Wisselspelers:

Francis: 6

Zorgde na zijn invalbeurt toch nog voor wat creativiteit en een vrije trap die de inleiding was voor de winst.

Gboho en Kehrer: geen beoordeling.

(ACR)