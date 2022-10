Matchrapport Cercle Brugge: Dino Hotic en Kévin Denkey in een sublieme rol

De nieuwe hoofdcoach Miron Muslic koos voor een nieuw spelsysteem (3-5-2) en dat rendeerde. Cercle Brugge greep voor het eerst dit seizoen punten buitenshuis. Drie dan nog en met een 3-4 op het veld van KAA Gent met vooral Dino Hotic en Kévin Denkey als smaakmakers.

Majecki: 4

Wisselt teveel goede momenten met mindere of twijfelachtige tussenkomsten af. De Poolse international ging niet echt vrijuit bij de eerste en de derde tegengoal en dat was niet de eerste keer dit seizoen.

Popovic: 6

Was als één van de drie centrale verdedigers geregeld voorin te vinden. Verdedigen kan het nog secuurder.

Marcelin: 4

Zoekt duidelijk nog naar zijn beste vorm. Naast Popovic en Daland achterin en was de minste van de drie. Hij werd opnieuw op enkele foutjes betrapt wat resulteerde in tegengoals.

Daland 6

Deed achterin wat hij moest doen, maar het was niet bepaald zijn beste match van het seizoen.

Somers 5

Moest op de rechtervleugel ook verdedigend werk opknappen, maar dat kon beter. Werd na ruim een uur licht geblesseerd vervangen door Heitor.

Da Silva Lopes: 6

Speelde zijn wedstrijd, niet meer en niet min. Verbluffend is dat hij na tien matchen nog geen gele kaart kreeg.

Vanhoutte: 7

Kreeg van de nieuwe trainer het vertrouwen in de plaats van Van der Bruggen. Drukte duidelijk zijn stempel bij de eerste goal. Werd aan de rust vervangen door Van der Bruggen, na een gele kaart en wellicht uit veiligheidsoverwegingen.

Torres: 6

Nam de linkervleugel voor zijn rekening en deed dat niet onaardig. Na de voorbije mindere matchen nu toch weer een goede wedstrijd voor de Fransman.

Hotic: 9

Scoorde met links, met rechts en op penalty. Het was de Hotic die we willen zien. Fysiek ook heel sterk.

Deman: 7

Opnieuw veel loopwerk. Hoog storend. Het aanvallende compartiment vond eindelijk de weg naar de goal en daar had hij ook een aandeel in.

Denkey: 9

Was zo goed als bij elke Cerclegoal betrokken. Speelde een zeer knappe match in functie van de ploeg en was voor de Gentse verdedigers, omwille van zijn sterke lichaam, moeilijk te ontwrichten.

Wisselspelers:

Van der Bruggen: 6

Moest tegen zijn gewezen ploeg op de bank beginnen, kwam bij aanvang van de rust in en deed dat goed. Was betrokken bij de penaltyfase wat uiteindelijk de drie punten opbracht.

Ueda: 5

Kwam ruim een kwartier voor het einde in de plaats van Torres, maar liet zich weinig opmerken.

Heitor: 6

Verving Somers en veegde in de slotfase een bal van voor de doellijn weg, zo niet kwam Gent een eerste keer op voorsprong.

Ravych : geen beoordeling

