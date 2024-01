“Matchen verplaatst naar eerste weekend krokusvakantie”: sneeuw zorgt voor afgelasting van alle amateurvoetbalwedstrijden dit weekend

Er zal in het weekend van 20 en 21 januari niet gevoetbald worden door de hevige sneeuwval. Ook de datums waarop de wedstrijden voor eerste ploegen opnieuw worden ingepland zijn al bekend.

“Gelet op de huidige toestand van de terreinen na de winterse neerslag van gisteren en de verwachte weersomstandigheden, heeft het Competitions Department Voetbal Vlaanderen beslist om over te gaan tot volgende afgelastingen”, luidt het bij Voetbal Vlaanderen.

Inhaaldatums eerste ploegen al bekend

Er is een algemene afgelasting van alle wedstrijden voor de periode van donderdag 18 januari tot en met zondag 21 januari. “De wedstrijden van tweede afdeling Voetbal Vlaanderen worden verplaatst naar woensdag 21 februari waarbij clubs de mogelijkheid hebben om in onderling overleg een vroegere datum te bepalen. De wedstrijden van derde afdeling, de provinciale reeksen en hhet recreatief voetbal stijgen en dalen worden verplaatst naar het vrije weekend van 10 en 11 februari (eerste weekend krokusvakantie). De jeugdwedstrijden, reservewedstrijden en recreatieve wedstrijden (niet klimmen en dalen) worden niet herplaatst. Clubs kunnen wel in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen via e-kickoff. Over de wedstrijden van het G-voetbal wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.”