Matchen van de Rode Duivels in Centrum Ysara: “Hopelijk tot in de finale”

Op 20 november barst het WK voetbal in Qatar los. Wie graag samen supportert voor onze Rode Duivels kan hiervoor terecht in centrum Ysara in Nieuwpoort-Bad waar voetbalclub Astra de matchen toont op groot scherm.

Het wereldkampioenschap valt dit keer in het najaar wat niet uitnodigt om een WK-dorp in open lucht te organiseren. Op verschillende plaatsen in onze provincie worden dan ook privé-initiatieven op poten gezet waar je indoor op groot scherm naar de wedstrijden van onze nationale ploeg kan kijken.

800 supporters

In Nieuwpoort slaat voetbalclub Astra zijn tenten op in centrum Ysara in Nieuwpoort-Bad waar je de matchen van de Rode Duivels kan volgen en nog wat gezellig kan napraten (en feesten). “Hier kan je alle wedstrijden van de Belgen live volgen op een groot scherm met superieure geluidskwaliteit en word je ondergedompeld in een overweldigende voetbalambiance. We kunnen 800 supporters tegelijk ontvangen”, zegt Karel Dewilde, voorzitter van de organiserende voetbalclub Astra Nieuwpoort.

Verwacht je aan een overweldigende voetbalambiance

Het fandorp is toegankelijk op de dagen dat de Rode Duivels spelen. Dat is dus al zeker het geval op woensdag 23 november, zondag 27 november en op donderdag 1 december. “Bij elke bijkomende wedstrijd van de Rode Duivels in het tornooi zal het fandorp uiteraard open zijn. Hopelijk tot en met de finale!”, zegt Karel.

Gouden jubileum

De organiserende voetbalclub bestaat dit jaar uitgerekend vijftig jaar. De Astra is beginnen voetballen in 1972 in de ‘Beker van de Westkust’, een amateur voetbalcompetitie onder enkele ploegen van de streek. Begin jaren 80 speelde de club kampioen en mocht de Beker meenemen naar café Astra, het clublokaal op de Markt in Nieuwpoort. “Zo werd het mij verteld op een feestje in ’t Visserke voor het vijftigjarige bestaan van de club. Sinds 2014 organiseert de Astra altijd het gebeuren rond het Wereld- of het Europees kampioenschap in Ysara in Nieuwpoort-Bad. Dit is telkens een groot succes, want naast het spijzen van de eigen kas kan de club telkens ook een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel.

De planning

Het bestuur onder voorzitterschap van Karel Dewilde met Klaas Goetry, Joren Baert, Dylan Vantroyen, Matthew Wydoodt en Mathias Broucke kijkt er dan ook naar uit om iedereen te verwelkomen in het fandorp. De inkom is gratis, met DJ & Fun tot 2 uur na de match. De eerste Rode Duivel-matchen die je kan gaan bekijken zijn: België-Canada op 23 november (deuren: 18 uur, aftrap: 20 uur); België-Marokko op 27 november (deuren: 12 uur, aftrap: 14 uur); Kroatië-België op 1 december (deuren: 14 uur, aftrap: 16 uur).