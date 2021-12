Martin Neesman is de nieuwe trainer van KSV Bredene: “Schuld op Jerko afschuiven zou te makkelijk zijn”

Het bestuur van KSV Bredene had het liever anders gezien, maar Jerko Tiporic zegt KSV Bredene vaarwel. Tipuric moest de dames van KSV Bredene doen meedraaien in tweede nationale en werd gehaald voor zijn ervaring.

Hij gooide ooit hoge ogen in het Belgische voetbal als speler van Cercle Brugge waar hij een vaste waarde was in de Brugse verdediging. Zijn spelerscarrière beëindigde hij bij Beerschot in 1994. Bij het begin van het seizoen 1994/1995 werd de Belgische Kroaat aangesteld als trainer van Cercle. Later trainde hij ook nog de toen nog tweedeklasser Antwerp om in 2014 opnieuw aan de slag te gaan bij Cercle.

Met de dames van KSV Bredene stond Tipuric – die sinds 1998 de Belgische nationaliteit bezit en een Pro License diploma op zak heeft – misschien wel voor de grootste uitdaging in zijn leven. “Jerko kookte van ambitie”, zegt voorzitter Gregorio Salhi. “Maar het mannenvoetbal valt nu eenmaal niet te vergelijken met het damesvoetbal. Jerko had zichzelf niets meer te bewijzen en verleende me eerder een vriendendienst. We kennen elkaar van toen ik zelf nog voetbalde bij Blankenberge en hebben een speciale band. Wij zochten een vervanger voor Peter Cufez, Jerko was vrij en voilà: zo geschiedde.”

De resultaten van de Bredense dames zitten deze competitie wat tegen. Uit 13 wedstrijden putte het slechts 16 punten. Daardoor staat Bredene op een negende plaats in tweede nationale. “We wisten sowieso dat het moeilijk zou worden. De schuld van de mindere resultaten op Jerko afschuiven zou te gemakkelijk zijn. Ook de speelsters moeten voor de spiegel gaan staan. Daarnaast werden vier van onze speelsters zwanger en kregen we met heel wat blessures te kampen. We barsten van het talent, maar dat komt er voorlopig niet uit”, aldus Salhi.

Martin Neesma werd aangesteld als nieuwe trainer. De Bredense dames krijgen echter even adempauze dankzij de winterstop. De competitie herstart op 15 januari met een wedstrijd tegen Melsele, zevende in de stand met zes punten meer. Het wordt dus een belangrijke wedstrijd voor Bredene.