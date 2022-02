Mario Gega (Cercle Brugge) opgeroepen voor Albanië: “Zijn stijl doet denken aan Novak Djokovic”

Mario Gega mocht als jeugdspeler bij Cercle Brugge naar Albanië voor een stage met de nationale U17. “Hij heeft alle karakteristen van een centrumpits. Doelgericht, een goede techniek, dito trap. Zijn momenten naar de bal dient hij nog beter in te schatten.”

De ouders van Mario Gega zijn destijds van Albanië naar Griekenland geëmigreerd. Op zijn zevende besliste de familie om naar ons land te verhuizen, naar Knokke-Heist. “De economie in Griekenland draaide niet zo goed. Mijn ouders besloten om naar België te trekken omdat dit voor ons de beste mogelijkheid was”, vertelt Mario. “Ze wilden voor hen, voor mij en later ook mijn jongere broer een mooie toekomst.”

Het gezin Gega heeft zowel in Griekenland, in de hoofdstad Heraklion op het eiland Kreta, als in Albanië in de buurt van de hoofdstad Tirana en Durres, familie wonen. Hier in België is die er niet. Mario is in Heraklion geboren, maar beschikt over de Albanese nationaliteit. “Mijn ouders kozen hiervoor in de plaats van een Grieks paspoort omdat je in dat land later dienstplicht dient te doen. En dat zagen ze niet zitten.”

Mario begon op zijn vierde te voetballen, bij het plaatselijke FC Ergotelis. Eens in ons land kon hij bij de U7 van Knokke terecht. Daarna volgde de U15 van KSV Roeselare. Toen die Club over de kop ging, trok Mario naar Cercle waar hij nu aan zijn tweede seizoen toe is.

Scorend vermogen

Het was Diederiek Vermeersch, actief binnen de jeugdwerking van groen-zwart, die als leerkracht aan het St.Bernardusinstituut in Knokke, Mario in het oog kreeg. “Hij zat in het tweede middelbaar en ik volgde geregeld wedstrijden van leerlingen”, klinkt hij. “Je kon niet naast zijn scorend vermogen kijken, hij was zeer leergierig, stelde zichzelf voortdurend in vraag en wilde altijd beter worden. Hij dwong veel kansen af en scoorde vrij vaak.”

“Mario is een fiere aanvaller die een individuele benadering vraagt. De stijl waarmee hij loopt doet mij aan Djokovic, de tennisser denken”, vult TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding) David Carpels aan. “Kaarsrecht, fier met zijn borst vooruit. Hij straalt dat ook uit. Mario is een aanvaller met een goede progressie. Iemand met misschien wel een mooie toekomst.”

Mario komt voor de elite U16 van groen-zwart uit. “Fysiek is het een zware competitie. Voetballend kunnen we het veelal volhouden. Er heerst een goede mentaliteit. We knokken voor iedere bal zodat we een stevig geheel vormen. Als centrumspits heb ik één doel: zo veel mogelijk scoren. Op een positie die mij het best ligt, maar ik kan ook op de vleugels uit de voeten.” Mario’s sterkte is dat hij vooral voor gevaar kan zorgen in de zestien en daarbij zijn beide voeten en zijn snelheid gebruikt. “Een werkpunt is misschien wel dat ik het meer positief moet inzien”, vindt hij. “Niet teveel mijn hoofd moet laten hangen als er eens iets niet lukt.”

De nationale voetbalbond van Albanië beschikt over scouts over heel Europa en ook in ons land komen ze jeugdwedstrijden bij de elite bekijken. Op die manier zijn ze bij Cercle en Mario terechtgekomen. Hij kreeg in januari een uitnodiging om in Albanië aan een trainingskamp van de nationale U17 deel te nemen. Normaal gezien zou hij er Ardit Bala, een centrale verdediger bij Zulte Waregem, ontmoeten. Maar die haakte geblesseerd af. Het was overigens tegen Essevee dat Mario door de Albanese scouts werd opgemerkt. “Zij legden contact met mijn pa en ik mocht een weekje later naar daar om te testen. Ik wist op dat moment niet wat mij overkwam en moest op school vrij kunnen krijgen.”

Enkel ‘buitenlanders’

Het trainingskamp was in Durres aan de zuidkust. “Ik ken die streek, ook al omdat mijn grootouders er wonen. Het plan was dat we het hotel niet uit mochten. De focus lag er vooral op het voetbal, maar ik heb toch mijn opa en oma een keer kunnen zien.”

Opvallend: op het trainingskamp was er geen enkele speler bij die in Albanië actief is. Allemaal voetballers die in het buitenland spelen. Zo was er naast Mario nog iemand van bij Diegem, maar ook enkele uit de MLS uit de Verenigde Staten, uit Italië en iemand uit Zweden. “Het trainingskamp van zo’n vier dagen met circa twintig spelers was in de eerste plaats om te zien wat voor voetballers we zijn, hoe wij in de toekomst misschien kunnen worden ingepast.” Na de verwelkoming en de kennismaking op de eerste dag werd er twee keer per dag getraind. De laatste dag was er nog een wedstrijd tegen de nationale U17 met spelers die in Albanië zelf voetballen. “We verloren met 1-0. Het was een unieke ervaring. Ik heb wat slim moeten spelen, want mijn tegenstanders waren vooral goed gebouwd, groter in gestalte en agressief in de duels.”

Het voetbal was anders dan Mario gewend is. Snel, snedig en krachtig. “Hier is het meer op techniek en snelheid met de bal. Daar ook, maar ze gebruiken meer hun kwaliteiten”, besluit Mario Gega die momenteel bij Cercle opgevolgd wordt door technisch directeur Carlos Avina.

(Alain Creytens)