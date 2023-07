Marc Dewilde stopt vanaf 1 juli als secretaris van Studax KFC Poperinge: “Vrienden gemaakt voor het leven”

Marc Dewilde (65) stopt als secretaris bij Studax KFC Poperinge. Bestuurslid en ex-speler Maarten Verbeke volgt hem op. Wij blikken met Marc terug op de voorbije decennia bij zijn geliefde Studax-ploeg.

Marc is een geboren en getogen Poperingenaar. Momenteel woont hij in de Professor Dewulfstraat. In zijn actieve loopbaan was Marc militair. “Ik begon bij de miniemen van KFC Poperinge, waar ik jeugdspeler was tot mijn 17de. Daarna speelde ik een seizoen bij de eerste ploeg van BS Poperinge”, vertelt hij.

“Na enkele jaren als beroepsmilitair in Duitsland keerde ik in 1985 terug in België en sloot ik me bij Studax Poperinge aan. In dat jaar wonnen we de Beker van België voor veteranen. Ik hing op 62-jarige leeftijd door rugproblemen definitief aan de haak. Ik zou mezelf niet de meest technische speler noemen, maar ik had wel een sterk karakter”, vertelt Marc.

Manusje-van-alles

Hij engageerde zich de voorbije decennia als onder meer ploegafgevaardigde, organisator van verschillende activiteiten en sinds 2000 secretaris. “Ik heb me ook 30 jaar over de zaalvoetbalploeg ontfermd. Helaas werd die in 2019 opgedoekt. Bij Studax Poperinge primeert het kameraadschap, hier zijn vriendschappen voor het leven gemaakt. Enkele hoogtepunten zijn naast de vele mooie sportieve resultaten ook het 50-jarig bestaan in 2016. Dit werd op gepaste wijze gevierd.”

Zijn taak als secretaris evolueerde flink doorheen de jaren. “In het begin was het nog veel meer schrijfwerk dan nu. Nieuwe spelers aansluiten, uitnodigingen voor activiteiten en wedstrijdorganisatie… alles ging per brief. Elk jaar gaf de club ook een ‘Kroniek’ uit. Veel typ-, kopieer- en drukwerk dus. Om kosten te besparen bedeelde ik bijna alle post aan huis. In het begin van deze eeuw lanceerde ik de eerste Studax-website.”

Onder druk

Marc noemt zichzelf graag een dwarsligger en ijverde steeds voor het behoud van Studax-voetbal. Daarvoor schreef hij onlangs nog een open brief. “Het was dringend tijd om actie te ondernemen, want om aan Studax-voetbal te doen zijn bepaalde leeftijdsvoorwaarden verbonden. Wij hebben nog steeds twee ploegen die actief zijn onder leiding van trainer Giovanni Deseure. De jonge ploeg komt uit in de lokale reservenreeks.

Studax KFC Poperinge is nog één van de weinige bestaande Studax-ploegen en de enige in de Westhoek. Momenteel zijn er nog 56 actieve spelers, weliswaar niet allemaal in competitie. Veel spelers bij andere clubs stoppen vroeger om over te schakelen naar fietsen en de laatste jaren vooral padel.”

“Ik blijf zeker tot 2026 actief als bestuurslid”

Nu is het tijd om de activiteiten op een lager pitje te zetten. Marc werd de voorbije jaren geconfronteerd met enkele tegenslagen op privévlak. “Ik verloor enkele jaren geleden mijn vriendin en overwon zelf prostaatkanker. Er zijn nog driemaandelijks controles en die zijn tot nu toe steeds goed geweest.”

Marc knipt de banden met zijn geliefde club niet door, want hij blijft actief in het bestuur. “Ik blijf zeker tot de 60-jarige viering in 2026 in het bestuur. De vrijgekomen tijd zal ik zeker kunnen vullen. Ik ben een fervent fietser, die al bijna de helft van Europese hooggebergtes bedwong. Verder ben ik een fervent lezer en groot cultuurliefhebber Zo organiseer ik concerten in volksspelencafé Het Mysterie en ga ik vaak naar optredens, tentoonstellingen en toneelopvoeringen.

Ook bij Studax gingen we soms de culturele toer op. Zo kwamen artiesten als Johan Verminnen en Willem Vermandere en andere bands naar Poperinge. Hiermee werd de kas gespijsd en organiseerden we reizen naar Parijs en Amsterdam.” Maarten Verbeke is de opvolger van Marc Dewilde. Maarten startte bij Studax als speler in 2005 en maakt ook al zeven jaar deel uit van het bestuur. Hij is nog maar de vierde secretaris in de 57-jarige geschiedenis van Studax.