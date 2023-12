Marc Calleeuw ruilt Excelsior Zedelgem voor Meulebeke: “Ik overwoog te stoppen”

Marc Calleeuw is een monument in Zedelgem. Na en reeks van 0 op 15 panikeerde hij allerminst. Nu heeft hij 15 op 15 verzameld maar doet evenmin euforisch. Hij hoopt op een subliem afscheidsjaar, want volgend kampioenschap wordt de ervaren voetbalkenner T1 in Meulebeke.

Rik Bouckaert werd recent ontslagen in Veldegem. De Bruggeling trekt meteen naar Meulebeke om het seizoen uit te doen en, wie weet, de redding te realiseren in eerste provinciale. Moeilijk, want zijn nieuwe ploeg torst de rode lantaarn in eerste provinciale. Vanaf volgend kampioenschap zal Rik Bouckaert de functie van T2 invullen en zijn goede vriend Marc Calleeuw wordt er hoofdcoach.

Onverwacht T1

Dit voetbalverhaal kwam in ijltempo tot stand. Marc Calleeuw doet ons het verhaal. “Nooit had ik de intentie om hoofdtrainer te worden in Zedelgem. Ik startte er op vraag van een bestuurslid als oefenmeester van de preminiemen. Daarna volgden scholieren en juniores. Destijds was Rik Bouckaert hoofdtrainer van de eerste ploeg. Hij nam mij in zijn staf op en toen hij vertrok volgde ik hem op. Intussen zijn we negen jaar verder.”

“Na onze ondermaatse start dit seizoen kreeg ik op geen moment het gevoel dat het bestuur mij onder druk zette. Dit zijn fantastische mensen die mijn T2 Tom Van Hulle en mezelf in alle rust laten werken. En wat de spelersgroep betreft: die traint voorbeeldig en bestaat uit enkel maar vrienden. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat niemand mij de transfer naar Meulebeke kwalijk zal nemen. In feite overwoog ik om dit kampioenschap te stoppen als coach maar die aanbieding van Meulebeke kwam uit de lucht gevallen. Rik Bouckaert start meteen, ik volgend kampioenschap. En ja, op papier zal ik T1 zijn en hij T2 maar we kennen elkaar zodanig goed dat het geen probleem zal zijn om samen de sportieve leiding te verzekeren. Eerst wil ik Excelsior met succes doorheen de huidige competitie loodsen. Ik ben overtuigd dat onze ervaren beleidsploeg wel voor continuïteit zal zorgen. Daar twijfel ik geen moment aan. Vriend Rik Bouckaert wens ik succes in Meulebeke, in afwachting van mijn komst.” (Jean Pierre Vanheerswynghels)