Mannaert moet “winnaarsmentaliteit” brengen binnen voetbalbond, maar ook duidelijke afspraken gemaakt over alcoholgebruik

Nieuwbakken KBVB-CEO Peter Willems heeft dinsdag bij zijn voorstelling in Tubeke ook uitleg gegeven over de aanstelling van Vincent Mannaert als sportief directeur van de Belgische voetbalbond. “We willen met hem een cultuur van gedrevenheid en een winnaarsmentaliteit binnenhalen”, aldus Willems.

De aanstelling van Vincent Mannaert is de eerste echte actie van Willems als CEO, na maanden waarin de naam van de voormalig sportief directeur van Club gefluisterd werd. Eén van de redenen waarom Mannaert de eerste keer niet aangesteld werd, was de kwestie over aan wie hij zou rapporteren: “Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. De kaarten liggen nu veel duidelijker. Ik zit niet meer in die functies van directeur sport. Hij zal aan mij rapporteren voor het dagdagelijkse. Voor de grotere strategische beslissingen bespreken we onder meer met de mensen van de staf en de Raad van Bestuur.”

Ook zaken uit het verleden van Mannaert (zijn rol in de affaire Propere Handen en zijn alcoholprobleem) waren struikelblokken, maar die zijn besproken. “Over alcohol hebben we duidelijke afspraken, dat spreekt voor zich. Wat die precies zijn blijft tussen de Bond en Vincent. Gerechtelijk gezien betekent de minnelijke schikking niet dat hij schuldig is, we hebben de pagina omgeslagen. Vincent heeft zijn contract en de ethische code van de federatie ondertekend. Met zijn competenties denken we dat het een mooie samenwerking gaat zijn.”

Die samenwerking moet de cultuur van de bond en de Rode Duivels wat veranderen: “We willen met hem een cultuur van gedrevenheid, van winnen, van winnaarsmentaliteit binnenhalen. Niet alleen bij de Rode Duivels, maar ook naar beneden toe. Die cultuur moet hij ook bij de staf brengen. Ik denk dat we dat nodig hebben, ook in het geheel. Dat we hier zijn om topresultaten te brengen en om elke dag een beetje beter te worden.”